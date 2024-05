El desafiante aviso de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, a Bárbara Rey desde ‘De Viernes’

Este viernes 3 de mayo, el plató de ‘¡De viernes!’ recibió a Ana Herminia Illas, recién llegada de Honduras, donde celebró su boda garífuna con Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’. La pareja del concursante acudió al programa nocturno de Telecinco para hacer frente a las últimas polémicas.

Para empezar, justificó su primera entrevista en ‘¡De viernes!’ reconociendo que «yo hice la entrevista porque cuando Ángel habló y la otra lo tachó de loco, hice la entrevista para ver si le tocaba el corazón». «Yo tenía la esperanza de que llegara el perdón, un perdón que nunca llegó», dijo, haciendo referencia a Bárbara Rey, la madre de su pareja.

Entre las últimas polémicas cabe resaltar una foto difundida por ‘Fiesta’ el pasado miércoles 1 de mayo y que desmentiría la versión qua ha venido manteniendo Ángel Cristo. Aurelio Manzano fue el encargado de mostrar una instantánea en la que aparecían Ángel, Ana Herminia y Bárbara Rey con cara sonriente en un cumpleaños del pasado mes de agosto.

La cumpleañera era la hija de Ana, quien se mostró muy enfadada ante el hecho de que su hija apareciese en televisión, pese a estar con el rostro pixelado. «Que deje de poner a mi hija en las pantallas de televisión. Basta ya, es ilegal, quiero que lo entiendas», le reprochó a su suegra, a la que hace responsable de la filtración de la instantánea.

Ana Herminia a Bárbara Rey: «Si quieres recuperar a tu hijo cállate»

Además, dejó claro que su pareja sigue sin querer saber nada de su familia: «Se cruza y no hay vuelta atrás». Aunque reconoció que le preguntó por ellas en Honduras, pero por cortesía: «Me dijo cómo se estaban portando conmigo y no quise desestabilizarlo».

A lo largo de la entrevista, la invitada cargó duramente contra la vedette: «Si yo me la encontrara de frente, le diría que deje a su hijo en paz, que viva su vida. Que tiene a su otra hija, que la adora tal y como es y ya está». Además, cree que Bárbara Rey debería «callarse un poquito» si quiere recuperar a su hijo, ya que «fueron muchos años de machaque» y Ángel hace tiempo que «no quiere saber nada de ella».

Ana Herminia también señaló que «para mentir hay que tener buena memoria», algo que, según ella, Bárbara no tiene. De esta forma ha dejado caer que su suegra y su cuñada pueden seguir hablando, porque ella tiene su conciencia muy tranquila: «A ellas no les he hecho absolutamente nada. Me da absolutamente igual lo que piensen».

Por otro lado, Ana Herminia también quiso desmentir los rumores sobre su relación con Finito de Córdoba, el marido de Arantxa del Sol. «De lo que se habla allá (en Honduras), es que yo estuve con Juan hace ocho meses, eso es lo que cuentan a Ángel y Arantxa. Son víctimas del teléfono escacharrado», sentenció la invitada.