Ángel Cristo se planta con ‘Supervivientes’ por lo que pretenden hacer con Bárbara Rey

Ángel Cristo se niega categóricamente a hablar de su madre, Bárbara Rey, y su hermana, Sofía Cristo, en ‘Supervivientes 2024’. Y así se lo ha vuelto a dejar claro a Carlos Sobera, al intentar sacarlas a la palestra, aprovechando su reciente boda garífuna con Ana Herminia. Y es que, una de las ausencias más destacadas en el enlace fue la de la vedette.

El participante hacía balance de cómo han sido sus primeros días de casado tras contraer matrimonio con su pareja en Honduras. «Poder sentir su mirada, sus manos y sus besos, para mí ha sido el chute de fuerza que necesitaba para aguantar hasta el final», reconocía ante Carlos Sobera. Sobre su noche de bodas, ironizó asegurando que «aunque esa noche no hubo carricoche, fue la noche más bonita del mundo».

Ángel Cristo se niega a hablar de su madre, Bárbara Rey

El presentador de ‘Tierra de Nadie’ quiso tener una charla a solas con el concursante, para saber si no había echado de menos «a la madrina». Ángel Cristo se mostró contundente: «A la madrina, no. No la he echado de menos ni la voy a echar de menos«. «Yo ya he dicho sobre eso que ya había cortado el cordón umbilical en ese sentido y para esa persona ya no tengo ni una sola lágrima más», añadió, visiblemente enfadado.

Pese a esto, Carlos Sobera insistía en su intención de sacarle alguna palabra al respecto. Incluso le preguntó por si había echado de menos a «otros familiares» en su boda, en clara alusión a su hermana Sofía. Sin embargo, el concursante seguía sin inmutarse. «Ni siquiera en un momento feliz evitas tener palabras duras como estas, porque son duras, Ángel…», le dijo el presentador, tratando de sacarle alguna emoción.

Pero Ángel Cristo siguió en sus trece: «Bueno, ya lo sabe todo el mundo, no hay necesidad de repetirlo. Si me preguntáis, yo respondo lo que pienso. Para mí ha sido un día precioso y quiero daros las gracias», sentenció.