El padre de Ana Herminia impone con su reacción a la boda con Ángel Cristo y advierte así

Si el año pasado Ginés Corregüela y Yaiza se convirtieron en los protagonistas sorpresa de ‘Supervivientes’, no hay duda de que este año sus herederos son Ángel Cristo y su pareja Ana Herminia. Y más desde que la venezolana viajara a Honduras para reencontrarse con su pareja y ambos accedieran a casarse y realizar una boda garífuna en la isla.

De este modo, más allá del concurso de Ángel Cristo, su relación con Ana Herminia se ha convertido en uno de los asuntos de debate de los programas de Telecinco. Así, en los últimos días muchos están cuestionando el papel que ha jugado ella en el salto de Ángel a la televisión hablando mal de su madre tras años sin querer ser personaje público.

Eso fue lo que hizo este lunes Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda teniéndola que censurar. Un día después el espacio de Telecinco ha querido investigar sobre Ana Herminia y para ello ha conseguido dos testimonios bomba: el de Ricardo Illas, el padre de la pareja de Ángel Cristo; y el de Mayela, una de sus primas.

Después de que se haya hablado de él en los últimos días por la amistad que habría entre Ana Illas con Finito de Córdoba a raíz del trabajo de su padre como torero; este martes Ricardo ha roto su silencio con ‘Así es la vida’ y no ha dudado en lanzar una advertencia a Ángel Cristo ante su boda con su hija.

El aviso de Ricardo Illas a su yerno, Ángel Cristo: «Yo soy un león»

«Tiene que tener un poquito más de raza y mi hija se la va a inyectar. Ángel tiene que ‘esperar cartel y comprar entrada con tiempo’. Porque nosotros tenemos mucha raza. Aquí no nos dejamos embarullar por nadie. Así que lo único que le exijo y le pido, que de verdad conserve su comportamiento de tío y siga siendo un caballero», destaca el padre de Ana Herminia.

Tras ello, el suegro de Ángel Cristo no ha dudado en dejarle un último recado. «Y que sepa que yo soy padre de una sola hija, yo soy un hombre que hace mucho ejercicio. Es mi única hija, te podrás imaginar… yo también soy un león. Aquí se me conoce y se me respeta, porque nosotros estamos sobreviviendo», sentenciaba.