La denuncia de Ana Herminia tras haber sido vetada por Mediaset: «Que sepan que hablaré»

Han pasado casi dos semanas desde que Ana Herminia ha desaparecido de los platós de Telecinco. La pareja de Ángel Cristo aparecía por última vez hace dos semanas en la gala de ‘Supervivientes 2024’ cuando tuvo un fuerte desencuentro con Arantxa del Sol y desde entonces no se la ha vuelto a ver en ninguna gala del reality ni en ‘De Viernes’ donde era una asidua.

Hasta ahora ella misma había asegurado que dejaba a Ángel Cristo sin defensora porque no podía soportarlo más y necesitaba apartarse de la televisión por salud mental. Así, lo expresó en un directo de un youtuber y también a Antonio Montero por teléfono en una conversación que emitió ‘TardeAR’.

Sin embargo, ahora Ana Herminia ha dejado caer que quizás su desaparición de Telecinco no sería voluntaria. Y es que a la pareja de Ángel Cristo le han preguntado los reporteros de las agencias sobre la posible expulsión disciplinaria de Ángel tras saltarse los límites de ‘Supervivientes’ y tener que intervenir incluso el ejército al no encontrarle.

«Espero que no reciba medidas disciplinarias, porque las varas de medir entonces son diferentes. No me parecería justo. Y si lo expulsan, aquí lo estoy esperando y lo estamos esperando todos los que lo queremos con los brazos abiertos», expone Ana Herminia.

«Ahora no puedo hablar porque está en manos de abogados, pero que sepan que no me va a callar nadie, lo que no quiero perjudicar el concurso de Ángel Cristo JR. Pero que sepan que hablaré», prosigue diciendo. Y es justo entonces cuando suelta lo que parece ser un posible veto por parte de Mediaset. «Si no me dan cabida en la tele, me da igual. Los que han pasado los límites son ellos, porque no tenemos ni defensor en plató», sentencia la pareja de Ángel Cristo.

María Patiño destapa el supuesto veto de Mediaset a Ana Herminia

Unas imágenes que ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha ofrecido este martes. Tras ello, ha sido María Patiño la que ha dado una información exclusiva que le había llegado confirmando que Ana Herminia estaría vetada por la cadena al igual que ha pasado con Arantxa del Sol. «Está vetada por la cadena. Han querido contar con ella incluso para ‘De Viernes’ y no la quieren en plató«, destacaba la presentadora.

Por ahora se desconoce el motivo por el que Mediaset habría vetado a Ana Herminia pues ‘TardeAR’ si que había ofrecido unas declaraciones suyas hace unos días. Una de las posibilidades podría ser la amenaza que lanzó de demandar a la cadena por ofrecer unas imágenes sin pixelar de su hija menor de edad en ‘Fiesta’. «Se tomarán medidas porque mi hija salió hoy en esta cadena sin tener la cara pixelada y esto ya tiene que parar«, aseguró la propia Ana Herminia en su última visita a ‘De Viernes’.

No obstante, Kiko Matamoros ha vuelto a la carga al asegurar que todo esto tendría que ver con lo que sucedió entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo y que Mediaset quiso ocultar en todo momento hasta que Ángel lo soltó y obligó a que Arantxa del Sol contara que le había dado una «colleja». No obstante, según el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ la realidad es bien distinta y no sería una colleja sino tres puñetazos y por todo ello Mediaset no quiere ni que Ángel Cristo ni que Ana Herminia hablen.