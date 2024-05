La prueba de ‘Fiesta’ que evidencia una farsa de Ángel Cristo y Ana Herminia con Bárbara Rey

El pasado mes de noviembre, Ángel Cristo Jr. daba la campanada al sentarse en ‘¡De Viernes!’ para destapar a su madre Bárbara Rey. Unas declaraciones explosivas que dieron la vuelta y saltaron a Antena 3 y TVE y que convirtieron a Telecinco en referencia en el mundo del corazón durante meses. Ahora ‘Fiesta’ ha sacado a la luz una fotografía de los dos que daría un vuelco a todo.

Y es que Ángel Cristo se mostró como nunca antes contra su madre llegando a decir que quién de verdad era un infierno en su casa era Bárbara Rey y no su padre Ángel Cristo como se había dicho siempre. Así, no dudó en destapar que le puso orfidal en su biberón cuando era pequeño y que le trataba como si fuera un sirviente.

Pero lejos de quedarse ahí, Ángel Cristo denunció los malos tratos psicológicos que le había proferido su madre. En definitiva, unos demoledores titulares que han hecho que la relación entre madre e hijo esté rota y con denuncias de por medio.

Desde que Ángel Cristo se sentó en ‘¡De Viernes!’ y ahora que está en ‘Supervivientes’ y que hemos asistido incluso a su boda con Ana Herminia mucho se ha hablado de los motivos por los que el hijo de la vedette y el domador Ángel Cristo se había sentado por primera vez en un plató de televisión para cargar duramente contra su madre.

Sobre todo porque no cuadraba la historia que él ha contado con la relación que había tenido hasta ahora con Bárbara Rey. De hecho se recordó que había participado en la docuserie que grabó la vedette para Antena 3 y que ambos habían pasado el verano juntos sin ningún tipo de problema.

La sorprendente fotografía de Bárbara Rey con Ángel Cristo y Ana Herminia

Sin embargo, este miércoles ‘Fiesta’ ha mostrado en exclusiva una instantánea en la que se ve a Ángel Cristo y Ana Herminia junto a Bárbara Rey en una comida muy distendida celebrando el cumpleaños de la hija de Ana. Una fotografía que se captó en agosto de 2023 y que dejaría claro que la relación entre Ángel, su pareja y Bárbara Rey era buena.

No obstante, hay que recordar que tanto Ángel Cristo como Ana Herminia han dejado claro que todo cambió desde agosto cuando algo gordo pasó y le hizo a Ángel que cambiara su chip y decidiera contar toda su verdad en televisión.

Pero con la publicación de la foto que ha mostrado ‘Fiesta’ todo podría dar un vuelco. Y es que tras verla, muchos colaboradores no han dudado en señalar a Ana Herminia y tacharla de mentirosa por todo lo que ha contado en estos meses sobre la relación de Ángel con su madre. «Mucha cara de sufrimiento no parece que tengan y Bárbara Rey no es la bruja del cuento. A mí esto lo que me indica es que Ana apareció en la vida de Ángel y lo que quería era sacar dinero de todo esto y le influjo a hablar porque parece una vida feliz«, destacaba Belén Rodríguez.