‘MasterChef’ emite un comunicado y se presenta como víctima tras el escándalo: «Pedimos respeto»

Pocas veces Shine Iberia, la productora de ‘MasterChef’, se pronuncia sobre las polémicas que rodean al programa de TVE, que no son pocas. De hecho, es el espacio del que que más quejas recibe la Defensora de la Audiencia de RTVE. Pero ahora la productora ha decidido dar un golpe en la mesa a base de comunicado.

Todo comenzó con el abandono de Tamara en la actual edición de ‘MasterChef’. La aspirante, tras un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz en la entrega anterior, decidía abandonar voluntariamente las cocinas, alegando que no sentía a gusto: «Me voy. Me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, tensión, presión… entiendo que esto es un programa, pero al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta decisión».

La reacción de Jordi Cruz ante esta decisión de la concursante, enfadó muchísimo a los seguidores del programa. Cuando Tamara comunicó a los jueces su abandono, el chef catalán se acercó a ella y de malas formas le quitó el delantal, con un «ciao, ahí tienes la puerta». Al día siguiente, la ministra de Sanidad, Mónica García, criticó duramente al formato de la cadena pública, por el trato dispensado a la joven.

Dos días después, y tras el aluvión de críticas recibidas, Tamara y Jordi Cruz protagonizaron un directo juntos en Instagram explicando lo sucedido. La exconcursante negó tener problemas de salud mental, como se había dicho, así como tener problemas con los jueces. Pese a esto, algunos días después otros ex concursantes informaron de lo mucho que habían sufrido en el programa y de la gran manipulación que había. ‘MasterChef’ siguió guardando silencio. Hasta ahora.

La productora de ‘MasterChef’ responde a las críticas a base de comunicado

Por primera vez en la historia del talent culinario de TVE, su productora ha enviado un extenso comunicado desmintiendo todas esas informaciones y defendiendo el trabajo del equipo y de la productora. «El respeto y el bienestar emocional de todas las personas que participan en ‘MasterChef’ es nuestra absoluta prioridad», comienza el comunicado enviado por Shine Iberia.

«Garantizamos la grabación en un entorno seguro, y por ello un equipo psicológico está a disposición de todos los concursantes antes, durante y después de la emisión del programa, entre otras medidas», asegura. Además, explican que durante los rodajes hay dos personas más de la productora cuya ocupación exclusiva es la atender y cuidar a los aspirantes las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

«En el caso de Tamara, la propia concursante, en primera persona, ha desmentido rotundamente que tenga problemas de salud mental. En cualquier caso, tanto David, como Tamara y el resto de concursantes del programa, cuentan con nuestro apoyo continuo», dejan claro desde Shine Iberia.

Shine Iberia sale en defensa de los jueces

También hace referencia el comunicado a los durísimos ataques recibidos por los jueces. «Ante los ataques personales y descalificaciones a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, desde la productora queremos pedir respeto hacia ellos. Y subrayar su gran calidad humana y su profesionalidad. Pepe, Jordi y Samantha son tres grandes nombres del ámbito de la gastronomía de nuestro país. Respetados en el sector y muy queridos por los concursantes que han pasado por el program. Así como pieza indispensable del formato desde 2013», subrayan.

El texto finaliza recordando que desde ‘MasterChef’ «se ha fomentado la inclusión, visibilizando la discapacidad y el cuidado de la salud mental, promoviendo la igualdad de género o reafirmando la importancia de la sostenibilidad y de la atención al medio ambiente». «Nuestra propuesta ha evolucionado en estos 12 años adaptándose a la sociedad, y así continuaremos, reforzando este objetivo con el que nacimos y que hemos venido desarrollando. En cualquier caso, toda situación es un aprendizaje del que tomamos nota», concluyen.