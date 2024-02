Carlos Sobera amagó con dejar ‘First Dates’ por lo que hizo una soltera: «Me voy de aquí eh»

Carlos Sobera debería estar acostumbrado a escuchar todo tipo de locuras después de tantos años en ‘First Dates’, pero el programa aún guarda sorpresas. Este jueves, el presentador del programa de Cuatro quedó petrificado cuando Andrea, una de las solteras de la noche, reveló su peculiar afición. Tal fue el shock, que el comunicador llegó a encontrarse mal, asegurando que iba a dejar el set en cualquier momento.

El maestro de ceremonias de ‘First Dates’ recibió a Andrea, una enfermera de 25 años que nada más llegar, confesó que tenía una extraña afición: hacer joyas y bisutería con sangre humana. Es más, la soltera le llegó a mostrar a Sobera que los propios pendientes que llevaba tenían parte de su propia sangre en el interior. El presentador comenzó entonces a taparse los ojos y apoyarse en la mesa. «¿Eres muy aprensivo, Carlos?», preguntó la soltera.

Carlos Sobera, al borde del desmayo

Carlos Sobera, visiblemente afectado por la situación, logró salir de su asombro para responder a la joven. «Un poquito», aseguró el vasco. «Cuando voy al médico y me sacan sangre yo me desmayo», continuó explicando el presentador de Cuatro, que no podía dejar de mirar los pendientes de la soltera. Pero la cosa se complicó cuando Andrea sacó el regalo que había traído para su pareja de la noche.

Carlos Sobera en ‘First Dates’

La enfermera mostró entonces un colgante con sangre para el soltero con el que cenaría en el programa. «Yo tuve un noviete al que le hice un anillo con mi sangre y yo me hice uno para mí con la suya, con un amarre muy bonito y romántico», confesó la soltera ante un Carlos completamente impactado por los hechos. Tanto, que fue el equipo del programa quien la acompañó hasta su mesa, ya que el presentador no pudo reunir fuerzas para hacerlo.

La cosa no mejoró cuando conoció a la pareja escogida para cenar con Andrea. «Joder, qué te pasa en los ojos, Miguel», preguntó Carlos Sobera extrañado ante el joven, que confesó rápidamente que tenía los ojos tatuados. «La madre que me parió. Yo me voy de aquí eh», espetó el presentador de ‘First Dates’, superado por las circunstancias de la noche. Más tarde, volvió para darle el regalo que había preparado Andrea.

El soltero preguntó entonces si era sangre lo que había en el interior del abalorio. «¿Te molaría?… Sí, es sangre. Primero te la extrae y luego te hace la joya», aclaró Sobera al joven, que pareció encantado con la excéntrica afición de su cita. «Bueno la tía, entonces significa que algo rarito tiene, compaginamos. Un rarito para una rarita», explicó el soltero del programa.