Alba Carrillo impugna a 'D Corazón' por lo que han hecho con Lamine Yamal en TVE: "No blanqueéis"

Este sábado 12 de julio, Lamine Yamal ha celebrado por todo lo alto su dieciocho cumpleaños. Una fiesta a la que asistieron numerosos famosos e influencers y que han comentado este domingo en 'D Corazón'. Un evento que no ha estado exento de polémica y que ha sido muy criticado por Alba Carrillo.

El origen de la polémica está en las supuestas "chicas de imagen" que el futbolista quería tener para festejar su mayoría de edad. Según han informado en el programa de crónica social de La 1, invitaron a algunas chicas a esta celebración, pero con la condición de que no fueran acompañas de hombres. Por si fuera poco, en 'D Corazón' han asegurado que estas "azafatas" debían ser atractivas, rubias y jóvenes.

"A las chicas de imagen las taparon más que a los famosos para que quedaran en un segundo plano y así la prensa no las pudiesen captar", ha afirmado el periodista Marc Leirado. Una información que ha hecho brotar a Alba Carrillo, que no daba crédito a lo que estaba escuchando: "Quieren que las chicas sean un jarrón y que no hablen".

Alba Carrillo estalla contra sus compañeros de 'D Corazón'

Una indignación que ha compartido la periodista Gema Fernández: "Esto no son azafatas, son guapas que van a una fiesta para alegrar la vista. ¿Pero este chico no tiene amigas? ¿Por qué hay que llevar a chicas que cumplen unas determinadas características?", se ha preguntado la colaboradora de TVE.

Sin embargo, Alba Carrillo ha vuelto a poner de manifiesto que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. En su opinión, Lamine Yamal está mandado "un mensaje deleznable" con esta conducta. "Me duele esta información porque hay muchísimos niños y jóvenes, entre los que se encuentra mi hijo, que están viendo esto como un ejemplo. No tienes que pagar a mujeres para que vayan a tu fiesta y no tienes que hacer este circo", ha criticado la modelo.

Por el contrario, había otros colaboradores que sí que justificaban lo ocurrido, poniendo como excusa que "así funciona el mundo del fútbol". Alberto Guzmán ha destacado que "toda la vida, en las grandes fiestas, se ha pagado a modelos". Una defensa que no ha hecho ninguna gracia a Alba Carrillo, que ha acabado brotando contra sus compañeros: "¡No blanqueéis esto, por favor! Lo siento, pero no. Como mujer y como madre, no puedo dejar que hagáis esto". Finalmente, Anne Igartuburu le ha hecho caso y ha optado por cortar el debate.