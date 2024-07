Jordi González salta a ‘Ni que fuéramos’ por sorpresa tras la suspensión de ‘D Corazón’ en TVE

Los espectadores de ‘Ni que fuéramos’ se habrán sorprendido este lunes al ver que aparecía Jordi González en el plató. El presentador de ‘D Corazón’ y ‘Lazos de sangre’ en TVE se colaba en el espacio de Canal Quickie y TEN descolocando a María Patiño y los colaboradores.

Jordi González aparecía en la sede de Fabricantes Studio junto a Rocco Steinhöusser para dar una sorpresa a todos los colaboradores y ver las instalaciones de este nuevo formato de la productora con la que Jordi González trabajó durante años en programas como ‘La Noria’ o ‘El Gran debate’.

«¿Has visto qué plató tan grande? Es como el de Gran Hermano», le decía con sorna Kiko Hernández. «Tenía muchas ganas de veros. Hacía mucho tiempo que no os veía», les decía Jordi González contándoles que ya había hablado con Javier de Hoyos, redactor de ‘Ni que fuéramos’ y colaborador de ‘D Corazón’ de ir a hacerles una visita.

Visita de Jordi González en #NiQueFuéramos22JL están igual de ilusionados que un niño pequeño el día de reyes JAJAAJAJAJAJAAJA pic.twitter.com/koOgddlheK — Emara 🇮🇨🧚🏻💛 (@Lalapo34) July 22, 2024

Tras sentarse un rato con ellos, Jordi González hablaba con María Patiño, Kiko Hernández, Lydia Lozano, Belén Esteban y Víctor Sandoval sobre algunos asuntos como la vuelta de Terelu Campos a Telecinco. Así, Jordi explicaba que la intervención que hizo Terelu en ‘D Corazón’ al día siguiente de su entrevista en ‘De Viernes’ no estaba prevista.

«El día después de su intervención en ‘De Viernes’ me lo contó todo otra vez, creo que condicionada por la empresa. Esos asuntos internos no los manejo, porque ella no iba a ir por los contratos», relataba Jordi González. Tras ello, les decía que él tenía buena relación con Terelu y que ella le escribió para despedirse cuando fichó por ‘De Viernes’. «Cuando se consolidó su traspaso a Telecinco me llamó para decírmelo que no nos veríamos más«, añadía.

En ese momento, Kiko Hernández volvía a recordar lo que le había llegado a él por una fuente muy directa de TVE. Y es que uno de los directivos de TVE le había prometido ser presentadora de ‘Mañaneros’ en lugar de Jaime Cantizano. «Ella entró en TVE a partir de un homenaje a Teresa Campos. Una vez estaba allí, ella se postuló para colaborar en programas. Si había una promesa más allá, no lo sé, pero es posible», respondía Jordi. «Sabíamos que Jaime dejaba la mañana en junio y la franja del verano quedaba libre, por lo menos», apostillaba.

Dejando a un lado el tema de Terelu, Jordi González aprovechaba su visita a ‘Ni que fuéramos’ para hablar de Belén Esteban y del interés que suscitaba su figura en la cadena pública. «Belén ha tenido muchas propuestas de La 1 en el último año. Que yo sepa, por lo menos tres», explicaba el presentador aludiendo a la oferta que tuvo para ser jurado en ‘Baila como puedas’ que paralizó la entonces presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero.

Otra de las ofertas fue para participar en ‘Bake Off’. Pero Jordi González ha desvelado que la tercera propuesta fue suya para colaborar en su programa, que por fechas cuadra que fuera ‘La plaza’, el efímero magacín que presentó en la tarde de La 1 y en el que colaboró Terelu. «Le queríamos proponer colaborar en el programa. Fue antes del nacimiento de este experimento. Me acuerdo que le dejé un mensaje. Ella estaba en Miami, y me dijo que me llamaba cuando volviera», añadía.

“De Belén hay muchas ganas en TVE«, insistía dejando la puerta abierta a que la colaboradora pueda acabar saltando a la cadena pública como ya han hecho Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Alba Carrillo. «Eso está muy bien. A mí no me ha llamado ni el tato», añadía María Patiño.