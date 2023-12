Andy y Lucas destapan lo que de verdad encierra su dura separación: «Me da pena»

Hace unas semanas el dúo formado por Andy y Lucas anunciaba en ‘El Hormiguero’, para sorpresa de todos, su separación tras 20 años de éxitos. El motivo que dieron ellos mismos fue una cardiopatía que sufre Lucas y que la hace incompatible con el estrés que supone subirse a un escenario.

Este sábado 30 de diciembre, los cantantes han concedido en ‘Fiesta‘ su primera entrevista tras anunciar este parón profesional. Lo primero que ha querido saber Emma García es cómo se encuentra Lucas. «Para que nadie se asuste, no tengo intención de morirme mañana, pero en los últimos años he llegado a unos extremos que he tenido que delegar algo porque me ocupaba todo», reconoce el andaluz.

Además, la mitad de Andy y Lucas también ha explicado que su salud se ha visto mermada en las últimas semanas: «Estoy hecho polvo ahora mismo, estoy tocadísimo… pero soy profesional y estoy aquí». La presentadora le ha preguntado si alguien le ha pedido que «pare un poco». A lo que él ha respondido que «sin ir más lejos, ayer mi familia me sentó y me pegó un toque y me dijeron que iba a perder la garganta y a quedarme ronco por estar todo el día al teléfono, y llevan razón».

Por su parte, Andy también mostró su preocupación por la salud de su compañero: «Lo veo muy estresado, agobiado y veo que no disfruta y me da pena. Y yo cuando él no disfruta yo tampoco porque al fin y al cabo somos uno. Lo veo sufrir, sufro yo y no disfrutamos».

‘Fiesta’ indagó sobre la supuesta mala relación entre Andy y Lucas

Las especulaciones sobre que el motivo de la separación se debía a una mala relación entre Andy y Lucas han sido constantes desde que anunciaran su ruptura profesional. De hecho, hace un mes, la reportera de ‘Fiesta’ Arabella Otero se trasladó al pueblo de Lucas para comprobar qué hay de cierto en estos rumores. Allí entrevistó a vecinos que aseguraron que el dúo solicitaba camerinos y hoteles separados durante sus actuaciones, debido precisamente a esa mala relación.

Sin embargo, Lucas quiso poner fin a estos rumores llamando por teléfono al programa presentado por Emma García, dejando claro que la separación se debe únicamente a su salud. «¡Si nos vemos hasta en calzoncillos!», exclamó el artista. Además, aclaró que las decisiones logísticas como reservar hoteles separados se debían exclusivamente a la distancia geográfica entre sus lugares de residencia.