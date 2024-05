11 cosas que no sabías del dúo Nebulossa, representantes de España con ‘Zorra’ en Eurovisión

Eurovisión siempre es una fecha marcada en el calendario en toda Europa. Todos los países se vuelcan para conseguir a su mejor representante y, gracias al Benidorm Fest estos últimos años, España ha vuelto a ilusionarse con el festival. Aunque este año no está exento de polémica debido a la injustificable presencia de Israel en el certamen. Un año en el hemos vuelto a elegir a nuestro representante tras una gran semana celebrada a comienzos de febrero, y que culminó con la elección de Nebulossa, un grupo que nos ha llevado a corear ‘Zorra’ durante meses.

Pero, ¿qué sabemos de ellos? Aquí va una lista de datos sobre el grupo que merece la pena conocer. 11 datos para saber quiénes son Nebulossa, el dúo alicantino que nos representa este sábado 11 de mayo en Eurovisión.

1. ¿Cómo se llaman los integrantes de Nebulossa?

Este matrimonio valenciano se ha dado a conocer gracias a su participación (y victoria) en el Benidorm Fest de 2024. Sus nombres reales son María José Bas Arguijo y Lorenzo Giner Puchol. Pero esconden otra identidad detrás de Nebulossa, ya que ambos tienen diferentes nombres artísticos. Así, ella responde al nombre de Mery Bas y Mark Dasousa.

2. Esta es la edad de sus componentes

María Bas y Mark Dasousa llevan juntos más de 20 años. Un matrimonio consolidado, y que comenzó de la forma más sorprendente posible: Mery era la cuidadora de Mark, ya que se llevan 8 años de diferencia. Como unos modernos Padme y Anakin, el amor se interpuso entre ambos. Mery tiene actualmente 55 años y Mark cuenta con 47 años.

Mery Bas, una de las integrantes de Nebulossa. / RTVE

3. Una trayectoria musical en ciernes

Es verdad que Nebulossa no tiene una trayectoria musical demasiado extensa. Pero, desde su formación, ya han lanzado 1 álbum y 13 singles, siendo el primero de ellos ‘La Colmena’, lanzado en 2020. Y claramente su canción más famosa es, de lejos, ‘Zorra’, con más de 16 millones de reproducciones en Spotify. Un auténtico éxito para este dúo nacido en Ondara.

4. Así surgió el grupo

Nebulossa se formó en 2018, hace ya 6 años. Mark tiene una carrera en el terreno de música independiente desde comienzos de los 2000. Y uno de sus sueños era crear un grupo de música junto a su mujer. Dicho y hecho. Añadiéndole el título nebulosa debido a que, como han explicado en diversas entrevistas, en un viaje a Port Ainé acudieron a un observatorio astronómico donde las mencionaban constantemente. Eso sí, añadiendo la doble S como un guiño a la lengua valenciana. Y su éxito ‘Zorra’ es solo el comienzo de un grupo que se caracteriza, como dice Mark, por tener un sonido «con mucho pop y mucho sinte (sintetizadores)«.

5. No es su primer intento en Eurovisión

Lo curioso es que no es la primera vez que el matrimonio trata de ir a Eurovisión, porque ya lo intentó en 2021, con el pequeño país de San Marino. Sí, el mismo que ha contado con el grupo español Megara este año, aunque se han quedado en las semifinales. Nebulossa presentó sus canciones ‘Glam’ y ‘Anoche’ para el festival de selección de San Marino ‘Una voce per San Marino’. Aunque se quedaron a las puertas de entrar en la preselección final.

6. ¿Qué hacía Nebulossa antes de formar el grupo?

Como ya hemos dicho, Mark se dedica al mundo de la música indie. Productor y arreglista musical, también es responsable del sello Atomic Studio, donde ha trabajado con artistas como La Raíz, La Fúmiga, Pupil· les, Dubcat, Cactus Troop, Inercia, La Terraceta de Preixens, Aspencat, Ebri Knight…

Mientras, Mery tiene un centro de estética en su ciudad natal, heredado de su madre. Y ahora, en estos últimos meses, lo está sacando adelante su hija, María.

7. Acusaciones de plagio

Pero ‘Zorra’, a parte de ser un éxito, ha tenido que enfrentarse a acusaciones de plagio, ya que muchos fans han destacado las similitudes entre ‘In Spain we call it soledad’, de Rigoberta Bandini y el tema eurovisivo. De hecho los primeros segundos (concretamente, a partir del segundo 13 de ‘Zorra’ y del segundo 18 de la canción de Bandini) son casi iguales. ¿Inspiración? ¿Plagio? ¿Homenaje? ¿Casualidad?

8. ‘Zorra’, la polémica del año

No ha sido la única polémica en torno a la canción de Nebulossa. Su uso de la palabra ‘zorra’ ha traído mucha cola. Porque hay gente que aún no ha entendido ni el concepto de la canción, ni la resignificación de la propia palabra. Al final toda la canción es un himno empoderante que lucha contra la concepción de la mujer establecida por una sociedad falocéntrica y heteropatriarcal. «Es un tema feminista, de igualdad y de empoderamiento«, defienden sus intérpretes. Pero nombres como Manu Tenorio, Paloma San Basilio o Juan del Val han llenado titulares criticándola.

9. La representante de más edad

Otro de los datos curiosos a tener en cuenta con la participación de Nebulossa en Eurovisión es que convierte a Mery en la representante española de mayor edad en el certamen. Ese puesto lo ocupaba antes Betty Missiego, que participó en 1979 a sus 44 años. Pero queda lejos de los 76 años de Engelbert Humperdinck, que volvió a participar en 2012, o los 76 de la rusa Natalya Pugacheva, una de las integrantes del grupo conocido como ‘las abuelitas rusas’.

10. La experiencia eurovisiva, una prueba de fuego

El matrimonio formado por Mery y Mark se han embarcado en una compleja gira europea antes de llegar a Mälmo este 11 de mayo. Y está siendo muy particular, según comentaron ambos en una entrevista para RTVE. «Estamos conociendo un poco más sobre nosotros mismos, fuera de nuestra zona de confort. Pero todo está fluyendo y es un privilegio que debemos disfrutar […] Y pese a estar 24 horas juntos, lo estamos llevando bastante bien».

«No quiero decir que esté siendo duro, porque no lo es. Es algo a lo que no estás acostumbrado, que no forma parte de tu rutina. Pero es un privilegio poder vivir esta experiencia y poder compartirla juntos«, explicó Mery sobre esta experiencia tan increíble.

11. ¿Cuál es el futuro después de Eurovisión?

Tras su participación en el festival europeo de la música, se tomarán un breve descanso, porque ya han confirmado su presencia en dos festivales diferentes. Uno de ellos es el Río Verbena Fest, en Pontevedra, junto a artistas como Viva Suecia, Lori Meyers, Amaral, Vicco, Baiuca, Los Zigarros, Sarria y Siloé. El otro festival confirmado es el Brava, en Madrid, compartiendo cartel con Zara Larsson, Aqua, Sophie Ellis-Bextor o Natalia Lacunza.