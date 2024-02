Se filtran los sueldos de Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada en el Benidorm Fest 2024

Hace ya unas semanas desde que se celebró el Benidorm Fest y el festival sigue estando en boca de todos. La preselección que terminó con ‘Zorra’ como propuesta ganadora, se dividió en tres programas conducidos por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada. Y ante un evento de estas características, son muchos los que se preguntan cuánto se embolsaron los presentadores en esta última edición. Finalmente, TVE ha hecho públicos los sueldos de cada uno de los conductores.

Ruth Lorenzo fue, sin duda, la gran estrella de la edición. Su llegada triunfal al festival de Benidorm como presentadora coincidía con el décimo aniversario de su participación en Eurovisión con ‘Dancing in the Rain’. Además, la cantante venía de presentar ‘Cover Night’ en La 1. Pero su paso por la preselección no se limitó a presentar el evento, si no que también interpretó en directo el tema con el que nos defendió en Copenhague en 2014. Y muchos se preguntarán ¿cuánto le ha costado a TVE la presencia de la artista?

Los sueldos del Benidorm Fest

Según avanza 20 Minutos, el presupuesto destinado al sueldo de la presentadora del evento ascendió a 35.000 euros. Unos datos que han sido actualizados en el Portal de Transparencia de RTVE, pese a que se trata de un evento que responde a cifras de la productora y no a la liquidación final, para evitar dar cifras exactas.

Los presentadores del Benidorm Fest 2024.

De acuerdo con los datos publicados, el otro presentador del evento habría percibido 21.000 euros de sueldo por su labor al frente de las tres galas. Cabe destacar que Ruth Lorenzo y Marc Calderó no son empleados de TVE, ya que son contrataciones externas. En la información del portal figura el concepto de «plus por gala» de 1.000 euros sin especificar quién de los 3 lo cobraría. Sin embargo, el concepto de «presentador/a» podría hacer referencia a Ana Prada, que sí pertenece a la plantilla de la cadena.

Aún así, sin tener nombres concretos asociados a cada cifra, cabe destacar que Ruth Lorenzo fue la presentadora estrella de la noche, apoyada en todo momento de Calderó y Prada. Fue por ejemplo la encargada de anunciar el fallo que sufrió Almacor en la puesta en escena. Siempre llevando la responsabilidad de todo lo que sucedía en la gala y siendo la principal encargada de llevar las riendas del evento.

La polémica de años anteriores

El año pasado, la publicación de los sueldos correspondientes a la segunda edición del Benidorm Fest causó especial revuelo. En la anterior entrega, presentada por Mónica Naranjo, Rodrigo Vázquez e Inés Hernand, los datos volcados en el Portal de Transparencia evidenciaban una clara brecha entre unos sueldos y otros.

Presumiblemente, los 50.000,02 euros destinados a una de las presentadoras pertenecían a Mónica Naranjo, seguido de 25.000 euros para el presentador (Rodrigo Vázquez) y por último 15.000 euros para Inés Hernand. Unas cifras que, polémicas a parte, evidencian una enorme variación con respecto al primer año del concurso. En 2022, los sueldos de Alaska y Máximo Huerta fueron de 18.000 euros cada uno y el de Hernand de 7.5000.