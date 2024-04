Pipi Estrada anuncia el despido de Terelu Campos de ‘Mañaneros’ en TVE: «Le han dicho…»

Pipi Estrada ha dejado de piedra a todos en ‘Fiesta’ con su revelación sobre Terelu Campos y su vinculación laboral con ‘Mañaneros’ de TVE. El colaborador, azote habitual del clan Campos, ha hablado de una pérdida de dignidad en la familia después de toda la polémica que se ha desatado con la entrevista del hijo de Carmen Borrego.

Pipi ha dicho que, cuando estaba integrado en la familia durante su relación con Terelu, «escuchaba constantemente que lo más importante para ellos era la dignidad». «Y ahora, ¿dónde está la dignidad?», ha planteado. «Esto les ha venido bien, les ha caído del cielo. Terelu estaba pasando por una situación económica complicada, muy complicada», ha desvelado, dejando caer que va a rentabilizar el asunto.

«De hecho, ha dejado de colaborar en el programa en el que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba», ha destapado Pipi Estrada muy seguro de su información y refiriéndose al magacín ‘Mañaneros’ que presenta Jaime Cantizano. Un dato que ha impactado en el plató de ‘Fiesta’.

«A lo mejor ha dejado un trabajo para coger otro que le interesa más», ha apuntado Marisa Martín Blázquez. «Vamos, que te joroba muchísimo que haya estado ayer en De Viernes«, le ha endiñado Emma García. «A mi no me afecta, yo estoy como opinador, no como juez ni como fiscal. Yo no soy el azote de las Campos, eso ya ha pasado, pero si tengo que opinar, en estos momentos hay una rabiosa actualidad», se ha excusado.

Junto a Pipi Estrada, otro de los colaboradores que ha repartido estopa contra Terelu Campos y Carmen Borrego ha sido Enrique del Pozo. «Yo creo que José María ha hecho unas críticas hacia la madre basadas en una historia de un matrimonio, pero yo en ningún momento he visto que llame a Carmen Borrego mala madre, que lo ha criado mal o que no se ha preocupado por él. No dice ese tipo de cosas tan duras. Con lo cual, Carmen debería frenar este linchamiento que se está haciendo en muchos programas con su hijo y que no se merece. Las Campos no lloran, las Campos facturan y ayer lo demostró Terelu Campos», ha sentenciado.

«Aquí hay un problema de hipocresía. Este chaval es un buen chaval, trabaja en programas de televisión y le han llegado comentarios de lo que se decía de su mujer y lo que a veces incluso Carmen y Terelu han dicho de esta chica (Paola) sin un micrófono. Y no expresiones muy positivas. Carmen con un grupito de compañeros ha dicho comentarios como: ‘fíjate esta chica, no es la que me gustaría para mi hijo’. Además, Carmen cuando se va a Supervivientes, sabe que su hijo se va a separar», ha continuado.

«José no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Y tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias», ha advertido por su parte Emma García.