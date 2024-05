Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo miércoles con el intento de violación de Jesús a Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este miércoles 8 de mayo su capítulo 52 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Ángela le contaba a Damián que le ha contado toda la verdad a Tasio aunque por ahora no le ha contado que él es su padre. Pero además ella no dudaba en decirle que debe ser él quien le cuente que es su padre durante la boda porque no tiene sentido seguir guardando ese secreto.

Tras la llegada de Jaime, Marta se presentaba con él en la tienda y Fina se quedaba descolocada y descompuesta al saber que ha vuelto el marido de su pareja y ella no dudaba en tratar de saber cuando se marchará y aunque ella dice que se irá en cuanto reparen su barco, él no lo tiene tan claro. Tras ello, Jaime le pedía a Marta que su relación vuelva a ser la de antes y que se vaya con él pero ella rechaza su propuesta.

Luz seguía aconsejando a Begoña que le cuente a Jesús que ha descubierto que Julia no es su hija. Paralelamente, Jesús descubría que Begoña acudió a un ginecólogo a sus espaldas y él piensa que su mujer no puede procrear y por eso se lo ha ocultado.

Pese a la petición de Ángela, Damián se negaba a confesarle la verdad a Tasio por el momento. El De La Reina no dudaba en decirle a Ángela que cuando todo salga a la luz la vida de todos cambiará para siempre y que todo puede estallar por los aires.

Durante la ceremonia Claudia sufría un pequeño mareo. Tras hacerle unas pruebas, Luz descubría que la dependienta está embarazada. Paralelamente, Luis rechazaba a Luz en el dispensario por miedo a que ella pueda volver a hacerle daño.

Finalmente, Jesús y Begoña volvían a tener un desencuentro en la habitación después de que él le reproche que haya visitado al ginecólogo y se lo ocultara. Y ella terminaba por contarle que ha descubierto que el que no es fértil es él y que Julia no es su hija.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 52 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 8 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 52 de ‘Sueños de libertad’

Pese a ver los documentos, Jesús se pone violento con Begoña y se niega a aceptar que Julia no sea su hija. Además no duda en amenazar con denunciar a Luz por hacer pruebas de sangre sin su consentimiento y asegura que lo único que quiere ella es vengarse. Tras ello, Jesús no duda en forzar sexualmente a su esposa para demostrar que él es fértil y ella le pide que pare.

Al día siguiente, Andrés nota que ha sucedido algo entre Jesús y Begoña y que esta vez puede ser grave. Por su parte, Claudia se ha quedado completamente rota al saber que está embarazada y le pide a Luz no decirle nada a nadie y la doctora le presta todo su apoyo. Y Joaquín sigue tratando de encontrar nuevos trabajadores para sacar adelante el nuevo perfume.

Damián no duda en afearle a Marta que descuide a Jaime y lo poco que está relacionándose con su marido tras su vuelta. Mientras Fina harta de discutir con su padre y de que este le rechace cada vez que le pide que se olvide de estar enamorada de una mujer decide romper para siempre con Isidro.

Tasio le cuenta a Carmen que justo antes de su boda, su madre le reveló que Benito no era su verdadero padre y que él es fruto de una relación que tuvo con un hombre casado.

Tras lo sucedido con Jesús, Begoña no puede callarse y le cuenta a Luz que su marido se puso violento con ella y trató de forzarla al enterarse de que no era el padre de Julia. Justo en ese instante, él irrumpe en el dispensario y se enfrenta con la doctora y le amenaza con acabar con ella pese a que Begoña le reconoce que fue ella quién le pidió que cotejara sus muestras de sangre y las de Jesús.