Pedro Ruiz cambia de opinión radicalmente sobre Nebulossa y ahora emplea estos términos

Hace una semana, Pedro Ruiz no dudó en posicionarse y opinar abiertamente del fiasco de España en Eurovisión 2024. El presentador habló alto y claro sobre la final del certamen europeo y el 22º puesto de España con Nebulossa y su «Zorra».

En su mensaje en «X», Pedro Ruiz dejó claro que no le había sorprendido el mal puesto de Nebulossa aunque si le había descolocado la victoria de Suiza con Nemo, el primer ganadore de la historia de Eurovisión al ser la primera persona no binaria en ganar el festival.

«Me dio tiempo, tras la función de teatro en Ourense, de ver la votación de Eurovisión. No me extrañó la posición de ‘Zorra’ y sí me despistó la victoria de Suiza. Es sólo un juego de pequeñas y grandes imposturas. Manierismo, luces y ritmos. La tele», reflexionaba el pasado domingo.

Ahora, Pedro Ruiz ha vuelto a usar su cuenta de «X» para pronunciarse sobre Nebulossa. Y es que después de ver al dúo que forman Mery Bass y Mark Dasousa en su entrevista en ‘De Viernes’, el presentador y actor no se ha podido contener en declarar que cada vez es más fan de ellos.

Así, Pedro Ruiz reconoce que «escuché anoche con atención en De Viernes al matrimonio NEBULOSSA. Cada vez me caen mejor«. «Son sencillos, sensatos, relativizan… Digo, sinceramente, que dan ejemplo de templanza, serenidad y equilibrio«, prosigue señalando.

«ZORRA es una anécdota. Les deseo respeto y suerte», añade dejando claro que después de su paso por Eurovisión, su carrera puede despuntar a partir de ahora que ya son conocidos por todos.