Preguntan a Sofía Suescun por Ángel Cristo y no puede reprimirse lo que llega a verbalizar de él

Nada más regresar de Honduras, donde ha visitado a su chico, Kiko Jiménez, en ‘Supervivientes 2024’, Sofía Suescun ha acudido a un evento. Allí ha sido preguntada por su opinión sobre los concursantes del reality más extremo de Telecinco, y la influencer no se ha mordido la lengua. Especialmente dura se ha mostrado con Ángel Cristo y su pareja, Ana Herminia.

Sobre su breve paso por los Cayos Cochinos, Sofía Suescun reconoce que «no me quería ir. Estaba tan a gusto». No obstante se muestra tranquila, ya que ha dejado a Kiko «muy fuerte, contento, con el chute que necesitaba. Yo creo que ha sido lo mejor que he podido hacer, ir en ese momento».

Al ser preguntada si es celosa, la hija de Maite Galdeano deja claro que no. Y reconoce que entiende que Laura Matamoros se sintiera atraída por su novio: «Estaba haciendo lo que haría cualquier persona si se acerca a Kiko. La entiendo perfectamente». Además reconoce que «me llevo estupendamente con ella».

Sofía Suescun llama «raro» a Ángel Cristo

Pero Sofía Suescun no solamente ha hablado de Kiko Jiménez, también lo ha hecho de Ángel Cristo. Y es que no le importaría nada tenerle de padrastro y que su madre tuviera una relación con él. «¿Tú no crees que una persona con ese perfil tan raro, en el buen sentido de la palabra, pega más con mi madre que con Ana Herminia, que es una persona normal?», ha preguntado ella a la reportera.

Ante esta pregunta, la reportera le ha dicho que parece que su intención es que su madre tenga pareja.»Sí, lo que sea», ha contestado la influencer, entre risas, reconociendo que tampoco descartaría a Rubén Torres como pretendiente de Maite Galdeano.

Si bien, confiesa que le da «un poco de pereza» toda la historia de Ángel Cristo y Ana Herminia. «No tengo ni fuerzas para decirte qué me parece. Me da pereza», sentencia Sofía Suescun, dejando claro que no le interesa lo más mínimo toda la polémica en torno a esta pareja.