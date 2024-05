Ana Rosa Quintana pide abandonar ‘TardeAR’ a la cúpula de Mediaset según Diego Arrabal

Diego Arrabal ha soltado la bomba en su canal de YouTube: Ana Rosa Quintana se va de ‘TardeAR’. Al parecer, y siempre según el paparazzi, la presentadora estaría cansada de un programa de tantas horas y de la fuerte competencia que está sufriendo, que provoca que no se hayan cumplido sus expectativas de audiencia. Además, Arrabal desvela el único programa de Telecinco que estaría dispuesta a presentar en el próximo curso televisivo.

«Llevaba varios días con esta información pero he querido confirmarla. He podido confirmarla por varios sitios», comienza diciendo Diego, antes de poner en antedecentes a sus seguidores. «Ana Rosa Quintana empezó en esta última época en Telecinco con ‘El programa de Ana Rosa’, líder de audiencia indiscutible en las mañanas. Líder de audiencia durante infinidad de años. Desgraciadamente Ana Rosa se tuvo que apartar un poco de primera línea por su enfermedad, de la que afortunadamente está recuperada al cien por cien», introduce el fotógrafo.

«Una vez que ella ya superó su enfermedad, volvió a las mañanas y después de los cambios de presidente de Mediaset, de directivos… anunciaron que Unicorn, su productora, con Xelo Montesinos, iba a ocupar las tardes de Telecinco. Un programa que se iba a llamar ‘TardeAR’, un programa que a día de hoy sigue todavía, con ella a la cabeza, con una audiencia complicada», prosigue Diego Arrabal.

Y es que, tal y como Diego Arrabal recuerda, «algunos días gana, pero la mayor parte de los días Sonsoles Ónega en Antena 3 se lleva la tarde. Los que hemos podido ver el programa en algún momento, hemos visto a una Ana Rosa en ocasiones cansada, en ocasiones agotada, que está pero no está».

Ana Rosa Quintana, decidida a abandonar ‘TardeAR’

«Aquí viene lo gordo», avisa: «Ana Rosa Quintana hace cuestión de unas semanas anunció a sus jefes, a la cúpula de Mediaset, la intención de marcharse, de abandonar ese programa diario con tanta competencia. Ana Rosa ha recibido, desde que lo comunicó, las presiones, los ruegos, tanto de la cúpula como de su amiga Xelo Montesinos».

Siempre según Arrabal, «Ana Rosa ya sabe lo que quiere hacer. Y quiere abandonar el barco de ‘TardeAR’. Lo que ha decidido en los últimos días es que, en todo caso, a ella lo que le gustaría y estaría dispuesta a hacer por su productora y por su cadena es presentar ‘La mirada crítica’, el programa que hay de 9:00 a 10:30 de la mañana. Un programa político que ahora mismo lo presenta Ana Terradillos y eso es lo que en este momento está encima de la mesa. Ella quiere abandonar la tarde, ir por la mañana, con una competencia más suave y tener una vida más sosegada y más tranquila».

Sin embargo, Telecinco no estaría muy por la labor tal y como asevera Diego Arrabal. Así lo explica el que fuera colaborador de ‘Viva la vida’: «Se encuentra enfrente con una cadena que no quiere, con una socia e íntima amiga, Xelo Montesinos, que está intentando por todos los medios que siga en ‘TardeAR’. Pero Ana Rosa parece ser que esta vez sí lo tiene más que decidido. No quiere tanta competencia ni tantas horas de televisión».

«Soy consciente de que si esta noticia se le pregunta a Ana Rosa o a Unicorn lo pueden desmentir. Es normal, son estrategias de cadena, pero esta es la realidad 100% confirmada. Como mucho, Ana Rosa Quintana presentaría la próxima temporada, a partir de septiembre, ‘La mirada crítica'», culmina su exclusiva Diego Arrabal.