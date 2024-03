Diego Arrabal rompe así su silencio tras recibir la peor noticia sobre el caso Mariló Montero

Este jueves 28 de febrero conocíamos que la Audiencia de Barcelona había condenado finalmente a Diego Arrabal y a Gustavo González a diez meses de cárcel y a una multa de casi 1.500 euros. El motivo eran las famosas fotografías realizadas a Mariló Montero en topless durante sus vacaciones y que la agencia de los paparazzis pretendía vender a algunas revistas del corazón.

Horas después de conocer la sentencia, Diego Arrabal se pronunciaba acerca de la misma a través de su canal de YouTube. Según ha leído el fotógrafo, en la sentencia se recoge que «queda probado que Mariló Montero siempre quiere tener preservada su vida íntima y que nunca ha comercializado con su imagen».

El que fuera colaborador de ‘Viva la Vida’ se ha mostrado indignado con dicha sentencia: «Que auténtica barbaridad. No vamos a prisión porque no tenemos antecedentes. Durante diez meses yo no puedo hacer fotografías. Esto es el mayor atropello a la libertad de prensa. España se va a la mierda así. Este país está para coger la maleta», asegura, muy enfado.

Además, Diego Arrabal aseguró que la sentencia «está llena de mentiras». «Yo puedo entender que una persona pueda mentir en un juicio, pero lo que no podré entender nunca es que tres magistrados de una Audiencia Provincial puedan afirmar tantas cosas sin que esté demostrado. Visto lo visto, da pena cómo está todo», añade.

Diego Arrabal reconoce que ha dejado de creer en la justicia

«Son ya demasiados palos. Me considero una persona fuerte, pero hay cosas… No se puede luchar contra el poder, es muy difícil. No sé qué palos he tocado para que vayan a por mí. Mariló Montero es solo un pretexto. Me condenan a 10 meses y, encima, no puedo trabajar. Señoría, ¿usted va a pagar la hipoteca mía?», pregunta el paparazzi.

En sus redes sociales, Diego Arrabal reconoce que ha dejado de creer en la justicia española. Y es que, tanto él como Gustavo González, además de la condena a diez meses de prisión, no podrán ejercer su profesión durante este tiempo. Además, deberán pagar una multa de seis euros diarios durante ocho meses y las costas por mitad, incluidas las de la acusación particular, en este caso, Mariló Montero.

Tengo 52 años. Siempre he creído en la justicia de mi país (España). Hoy día 29 de Febrero del 2024, dejo de creer. Me avisaron hace unos cuantos años "Dieguito van a por ti” me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir. (Quien tiene padrino, se bautiza) — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) February 29, 2024

Llevo 9 años respetando el procedimiento judicial en silencio. Llegó el momento de hablar. — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) February 29, 2024

Pese a su victoria, la periodista no ha visto cumplidas todas sus peticiones judiciales, ya que solicitaba para ellos seis años de prisión. Aún así, la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado apropiada «la inhabilitación especial de Digo Arrabal y Gustavo González para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la propia de las agencias de prensa por el mismo periodo». Si bien la sentencia aún no es firme y reserva el derecho de los acusados a presentar un recurso de apelación en un plazo máximo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.