Gabriel Rufián se corona por cómo desmonta lo dicho en ‘La mirada crítica’: «Mintiendo flagrantemente»

Después de la carta de Pedro Sánchez anunciando que había decidido cancelar su agenda pública para reflexionar si debe continuar al frente de la Presidencia del Gobierno, todos los programas están analizando qué puede pasar a partir de ahora. Eso han hecho en ‘La mirada crítica’, el espacio que presenta Ana Terradillos en las mañanas de Telecinco, que este jueves ha contado con Gabriel Rufián en el plató.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha dejado claro su apoyo al presidente del Gobierno. «Avisamos durante mucho tiempo de que en este país hay muchos poderes que van en contra de algunas ideas. Ya basta de atacar a las personas por sus ideas porque esto es malo para la Democracia», recalcaba el político catalán.

Y si hay algo que ha demostrado durante estos años en el Congreso es que Gabriel Rufián no tiene pelos en la lengua y no le tiene miedo a nadie. Por eso, el portavoz de ERC no ha dudado en desmontar a uno de los colaboradores de ‘La mirada crítica’, José María Olmo, periodista de El Confidencial y que precisamente es uno de los que ha publicado algunas de las controvertidas informaciones sobre Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Lo hacía después de haber escuchado cómo José María Olmo acusaba a un diputado de ERC de escupir a un ministro. «¿Puedo hacer una puntualización?», preguntaba Rufián. «Puedes hacer lo que te dé la gana», le respondía Ana Terradillos. «Es que se ha dicho aquí que un diputado de Esquerra Republicana escupió a un ministro y es mentira, es de troll de tuiter decir eso«, aseveraba. «No es mentira, todos vimos lo que pasó aquel día», se defendía el colaborador.

«Busquen, es falso. Creo que es importante que la gente sepa cuando le mienten», destacaba el político catalán. Minutos después, Gabriel Rufián volvía a señalar a Olmo. «Yo igual que en las cajetillas de tabaco pone que esto perjudica seriamente la salud, en según qué tertulias pondría ‘esto es mentira’. Y aquí se ha dicho repito que un diputado escupió a un ministro», insistía el político. «Y yo repito que», trataba de justificarse José María Olmo.

Gabriel Rufián se enfrenta a José María Olmo: «Si miente en esto en qué no va a mentir»

«Déjame acabar. Esto es falso, hay imágenes, hay 350 cámaras, la tierra no es plana, el sol sale cada día y el agua moja», le replicaba Rufián. Tras ello, el colaborador de Ana Terradillos se defendía asegurando que «entre usted y Josep Borrell entenderá usted que me creo más a Josep Borrell que fue él que lo sufrió y lo dijo». «Tiene a este señor que está mintiendo flagrantemente. Yo lo que pondría es un cartelito de que la tierra no es plana y de que nadie escupió al señor Borrell, pero como no va a pasar apelo al sentido crítico de la gente, que lea, que busque y que intente buscar otros medios de información«, sentenciaba.

Después, era el periodista y colaborador de ‘La mirada crítica’ el que trataba de defenderse. «Gabriel respeto tu opinión porque forma parte del juego democrático y también juega parte de eso entender cuál es el papel de los medios de comunicación e incluso entender la existencia de medios críticos. No es un invento. Es una declaración de Josep Borrell que vivió en primera persona, un diputado que iba detrás de ti le escupió. Y si no escupió que explique para que hace ese gesto?», le replicaba. «Yo creo que cualquiera con un mínimo de inteligencia le está escuchando», aseveraba Rufián.

«Creo que no es una forma, yo entiendo que esto a ti en Twitter te funciona bien pero no es la forma de comportarse», defendía el colaborador. «Y yo te estoy diciendo que mientes», insistía Gabriel Rufián. «Y que si miente en esto en qué no va a mentir», sostenía el político. Después de que el espacio de Telecinco recuperara las imágenes, Rufián sentenciaba el asunto diciendo que «me parece bastante friki sacar una mentira de hace seis años«.