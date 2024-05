Sonia Ferrer rompe su silencio ahora sobre cómo fue trabajar con la reina Letizia realmente

Este sábado 18 de mayo, con motivo del 20 aniversario de la boda de los reyes Felipe y Letizia, Telecinco ha emitido un programa especial presentado por Isabel Jiménez. Entre los colaboradores se encontraban algunos periodistas que coincidieron con la actual reina de España durante sus años en TVE, como es el caso de Sonia Ferrer.

Cuando se anunció el compromiso del entonces príncipe de Asturias con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano, el 1 de noviembre de 2003, ella presentaba el informativo de Televisión Española junto a Alfredo Urdaci. En esa época, coincidió en los estudios de la cadena pública con Sonia Ferrer, quien ha revelado en el especial ‘Felipe y Letizia’ cómo era su relación con ella.

«El día que nos anunció su compromiso nos pilló por sorpresa a todos. La prensa había sido muy prudente. La verdad es que no se había dicho porque no se tenía certeza, por eso se acelera este compromiso. Ella tenía dos móviles, lo recuerdo bien, y no era habitual. Ese día (el día que se anunció su compromiso) estaba nerviosísima», ha contado la periodista.

Sonia Ferrer critica los ataques «desmedidos» de la prensa con Letizia

Sonia Ferrer ha recordado cómo fueron esos días previos a la salida de Letizia de Televisión Española: «Yo era compañera de maquillaje, y en maquillaje nos encontrábamos todos. En ese momento hablábamos mucho. Yo sabía que en ese momento tenía una relación con un diplomático. Letizia siempre fue una compañera fantástica. Siempre te cedía el lugar».

También cree que la prensa fue «desmedida» con la por entonces prometida del príncipe, ya que sus críticas fueron muy duras. «Ella era objetivo de todas las críticas y la prensa todavía no ha hecho autocrítica. Pero esas críticas también estaban en la calle, por los monárquicos y no monárquicos. Tampoco se sintió arropada por la Familia Real», sostiene.

Sin embargo, según Sonia Ferrer, todo cambia con el enlace: «En cambio, después del matrimonio, hay un efecto contrario con el Príncipe. De repente es un príncipe muy querido por los monárquicos y no monárquicos. Se casa con una mujer a la que quiere, y que está detrás de todas esas mejoras. Y, de repente, vemos a un príncipe mejorado».

El documental ‘Felipe y Letizia: 20 años’ que se emitió este sábado en Telecinco desgranó todos los detalles de la historia de amor de los actuales Reyes de España. La pareja se conoció a finales de 2002 en el domicilio del periodista Pedro Erquicia. Quienes estuvieron presentes dicen que la química fue inmediata. La filtración del nombre de Letizia Ortiz como novia del príncipe de Asturias precipitó el anuncio del compromiso. El enlace tuvo lugar el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid.