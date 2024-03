Carlota Corredera ve este momento de la reina Letizia y la retrata con cinco calificativos

La Reina Letizia ha conseguido viralizarse en las últimas horas con el discurso que dio durante el acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Un alegato que hizo sin leer y sin ningún tipo de guion que está recibiendo numerosos aplausos. Entre ellos el de Carlota Corredera.

Y es que una vez más, Letizia Ortiz demuestra lo preparada que está para su puesto y la buena periodista que perdió España el día que la que fuera presentadora del ‘Telediario’ de TVE dejara su profesión para casarse con el entonces Príncipe Felipe.

En el discurso de la Reina Letizia, alabado por Carlota Corredera, se ponía de relieve una de las principales reivindicaciones que los afectados por una enfermedad rara y sus familias, llevan pidiendo tiempo, la de reconocer la especialidad en genética clínica y el cribado neonatal.

«La genética clínica es medular para impulsar la medicina personalizada de precisión; cuando hablamos de prevención no sólo nos referimos a la primaria, sino a esa prevención ligada a investigación, diagnóstico precoz y acceso en equidad a tratamientos farmacológicos y a las diferentes terapias, porque si no identificamos las causas de las patologías raras no podremos prevenirlas», destacó la Reina Letizia.

Tras ver y escuchar lo que dijo Letizia Ortiz en este acto por las Enfermedades Raras, Carlota Corredera ha sido contundente con su reflexión. «Empatía, implicación, oratoria brillante, sensibilidad… chapeau, SM Doña Letizia«, destaca la que fuera directora y presentadora de ‘Sálvame’.