Sandra Barneda no se lo piensa dos veces y tacha de «jeta» a Edmundo Arrocet en ‘Así es la vida’

Cuando hace unas semanas, Edmundo Arrocet concedió una entrevista a la revista Diez Minutos cargando contra las Campos, Sandra Barneda no se pudo contener al criticar al humorista en ‘Así es la vida’. Este lunes, la presentadora ha vuelto a cargar contra él al escuchar a Antonio Montero tratar de defenderlo.

Y es que este lunes, ‘Así es la vida’ volvía a debatir sobre la guerra que se ha instalado entre Edmundo Arrocet y sus hijas con Terelu Campos y Carmen Borrego. Sobre todo después de que Estefanía, la hija que hasta ahora tenía buena relación con las hijas de María Teresa Campos haya explotado contra todos los que están atacando a su padre e incluso cuestionando a las Campos.

La semana pasada, Estefanía lanzaba un comunicado en el que tachaba de «alimañas» a todos los que estaban hablando de su padre. Y ahora parece que la hija de Edmundo Arrocet podría sumarse a su hermana Gabriela y podría sentarse en un plató de televisión para hablar. Algo que Antonio Montero defendía en ‘Así es la vida’ ante Sandra Barneda y todos los presentes.

«Se la espera en televisión», advertía Gema Fernández. «¿Ah sí?», preguntaba Antonio Montero. «No te hagas el tonto Antonio que seguro que lo sabes», le replicaba la colaboradora después de comprobar que su compañero es muy cercano a Bigote. «La historia que va a venir como vino la otra, se han hecho un cursillo todos. Mientras su padre está en Chile haciendo así sin tener que pagar impuestos van a venir aquí a decir lo que les de la gana», añadía Gema. «Edmundo ha soltado a toda la caballería porque como el no se va a sentar», apostillaba Almudena del Pozo.

«¿Pero y por qué no se va a sentar?», preguntaba Sandra Barneda. «Porque no puede facturar», aseveraba Antonio antes de que todos se le echaran encima por decir que no hablaban mal de María Teresa Campos. «Yo no he escuchado ni a Edmundo ni a nadie de su familia hablar mal de María Teresa, jamás», aseveraba. «Bueno si a ti te parece que no hablar de Teresa es decir que le dejó un dinero a mi madre que no le ha devuelto me parece que está hablando de ella», le replicaba Carmen Borrego.

Sandra Barneda le suelta un guantazo a Antonio Montero

A lo que Antonio Montero contestaba que eso lo hacía para defenderse de los que dicen que es un jeta. Y ha sido entonces cuando Sandra Barneda no se ha podido contener. «Bueno una persona que no está pagando a Hacienda para mí es un jeta. Es que todas estas exclusivas él ha cobrado o no ha cobrado porque no me creo que lo haya hecho gratis», soltaba la presentadora.

«Si tiene una deuda con Hacienda a lo mejor está cobrando por otro lado porque ya me empieza a mosquear la dignidad de una persona y por otro lado no está siendo digno en otras cosas. Se le puede decir oye usted señor tendrá que pagar a Hacienda lo que corresponda», sentenciaba Sandra Barneda al respecto.