‘Así es la vida’ destapa el problema que impide que Edmundo Arrocet visite el plató de ‘De Viernes’

La entrevista de Edmundo Arrocet en ‘¡De Viernes!’ sigue dando que hablar. Después de que Carmen Borrego reaccionara este lunes y de que Sandra Barneda se mostrara rotunda contra el humorista en ‘Así es la vida’, un día después ha sido Alejandra Rubio la que se ha pronunciado al respecto.

Pero además, el espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz ha destapado la verdadera razón por la que Edmundo Arrocet no se ha sentado aún en ningún plató de televisión. Y es que aunque cabría esperar que el cómico se sentara este viernes en ‘¡De Viernes!’ como es habitual han dejado caer que hay algo que lo impide.

Tras recordar algunas de las cosas que dijo Edmundo Arrocet y la reacción de Carmen Borrego teniendo que abandonar ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio coincidía en que estaba de acuerdo con su tía en que lo que mejor pueden hacer es no entrar al trapo. «Es siempre él el que abre la veda y me parece bien que no le demos más pie», confesaba la colaboradora.

Eso sí, la hija de Terelu no dudaba en decir que a ella le había parecido que la entrevista de Edmundo Arrocet había sido corta. «Me lo esperaba más largo. Para lo que es él y todo lo que iba a decir pensé que daría para más», aseveraba. «Bueno a lo mejor va por entregas», le matizaba Sandra Barneda.

Tras ello, ‘Así es la vida’ destapaba que Edmundo Arrocet envió este lunes durante el programa capturas a algunos colaboradores sobre entrevistas o declaraciones de Terelu y Carmen en contra de él provocando que luego él las contestara. Sin embargo, el espacio de Telecinco desmontaba que todo eso era después de entrevistas del humorista.

‘Así es la vida’ destapa el por qué Edmundo Arrocet no estará en ‘De Viernes’

Ha sido entonces cuando Gema Fernández expresaba que ella esperaba que Edmundo siguiera hablando y este viernes se sentara en el plató de ‘¡De Viernes!’ como es habitual al emitir primero el scoop y después la entrevista en directo a la siguiente semana. No obstante, Alejandra Rubio daba a entender que no iba a poder hacerlo. «Yo lo estoy esperando y conociéndolo», aseveraba Gema.

«Pues yo creo que no ehhh», soltaba Alejandra Rubio. «Yo creo que le gustaría pero que no puede», apostillaba Sandra Barneda. «Pero no por falta de ganas», añadía por su lado Almudena del Pozo. «Bueno es que estamos hablando de otra cosa y claro hay que pagar Hacienda y hay otros problemitas que resolver, pero desde luego no porque no quiera, no vamos a dejarle de santo», terminaba diciendo Gema Fernández. «Si en la tele no puede que se me escapan las cosas fiscales, puede que lo haga en una revista», añadía.