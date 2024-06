La advertencia de Sandra Barneda ante lo que está pasando a Carlo Costanzia en ‘Así es la vida’

En las últimas horas, Carlo Costanzia ha tenido una actitud desafiante con la prensa diciéndole a los reporteros que estaban a las puertas de su casa que «os vais a cagar». Eso sumado a los ataques de Alejandra Rubio a los colaboradores de Telecinco el otro día en ‘Así es la vida’ ha llevado a que muchos estén cuestionando a la pareja. Pero Sandra Barneda ha querido sacar la cara por Carlo y por Alejandra.

Todo se producía después de que ‘Así es la vida’ se hiciera eco de las críticas que han lanzado algunos colaboradores como Paloma Barrientos hacia la actitud altiva y de soberbia de Alejandra Rubio al hablar de la prensa del corazón, de los reporteros y paparazzis y de los colaboradores.

«Me siento insultada, no puede llamarnos gentuza», se quejaba la colaboradora en ‘Vamos a ver’ después de que su propia tía Carmen Borrego reconociera que no había estado afortunada en su actitud y ataques hacia la prensa y los compañeros. «Estoy de acuerdo con Carmen en que no lo está gestionando bien y como dice Paloma Barrientos no se puede generalizar ni arremeter contra toda la prensa porque se está buscando un enemigo nuevo», sostenía Gema Fernández.

Después Almudena del Pozo, que ha sido bastante compasiva con Alejandra Rubio, reconocía que se tienen que tranquilizar tanto ella como Carlo. Y era justo entonces cuando Sandra Barneda tomaba la palabra para defender que había una cuestión en lo que Carlo Costanzia tenía razón.

La crítica de Sandra Barneda a la prensa y su defensa de Carlo Costanzia

«Lo que pasa es que hay una cosa, yo creo que son personajes públicos, y abrimos debate. Pero se está viendo cuál es el portal de su casa y yo creo que con eso tendríamos que tener todos un poco de responsabilidad», defendía Sandra Barneda con advertencia a los medios de comunicación. Algo que llama la atención pues en ‘Así es la vida’ también se ha visto a reporteros a las puertas de los portales de personajes famosos.

«Y luego otra cosa. Igual que cuando estás en un ascensor y pides cierta distancia de seguridad pues cuando el abrió la puerta, el espacio vital se llama, pues cuando el abrió la puerta se encuentra con la alcachofa en la boca y con la cámara y está abriendo la puerta de su casa y con la cámara se puede ver el interior», proseguía diciendo la presentadora.

Finalmente, Sandra Barneda lanzaba un mensaje tanto a la prensa como al propio Carlo. «Entiendo que todo esto, creo que todos los que trabajamos de esto podríamos hacer un ejercicio de autocrítica. Y luego por parte de él a lo mejor gestionar mejor el cómo decirlo«, sentenciaba la presentadora de ‘Así es la vida’.