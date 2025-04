Sandra Aladro se planta en 'Vamos a ver' tras lo ocurrido con Alejandra Rubio: "¡Ya está bien!"

Sandra Aladro y Alejandra Rubio iniciaron un enfrentamiento el pasado jueves en 'Vamos a ver' que aún sigue activo. Este martes, la periodista del corazón no ha dudado en contestar de lleno a una de las últimas acusaciones de la hija de Terelu Campos sobre el acoso que recibe por parte de la prensa. Así, la colaboradora de Joaquín Prat no ha dudado en lanzar una advertencia a su compañera durante su ausencia.

Cuando la periodista se refirió al miembro "más amable" de la familia Campos en lo que se refiere a trato con la prensa, no dudó en señalar a la última incorporación del clan a la vida pública, José María Almoguera. Unas palabras que no sentaron demasiado bien a la pareja de Carlo Costanzia. "Yo también era amable al principio hasta que me acosasteis", espetó la sobrina de Carmen Borrego.

Si bien Sandra Aladro no tardó en desmentirlo el pasado jueves, asegurando que José María se mostró siempre amable incluso en el momento en el que más le perseguían durante la disputa con su madre y el divorcio con Paola Olmedo, la periodista ha vuelto a pronunciarse este martes. "Ya está bien de la palabra 'acoso' en la boca de Alejandra Rubio", sentenció ante sus compañeros visiblemente molesta.

Sandra Aladro pone el grito en el cielo por las quejas de Alejandra Rubio: "Ya está bien"

Si bien aseguró que el sobrino de Terelu Campos "es absolutamente consciente de la decisión que ha tomado de formar parte de los medios", durante su última aparición en 'Vamos a ver' ha dejado más que claro que Alejandra Rubio parece no tener demasiado claro el mundo del que ha elegido formar parte. "Si hay reporteros en la puerta de su casa es porque trabaja en los programas de corazón y estos tienen que hacer vídeos en los que la familia responda a toda la cantidad de noticias que generan a diario", sentenció la periodista.

"Estamos todos en lo mismo, así que deja de mirar mal a los compañeros en la calle porque no tienes ningún motivo para hacerlo", añadió Sandra Aladro, dirigiéndose a su compañera de programa que este martes se encontraba ausente en el 'Club social' del programa. Y es que, la periodista no ha dudado en situarse de lado de José María Almoguera en esta nueva disputa familiar que parece haber enfrentado a los primos.

Alejandra Rubio y José María Almoguera, enfrentados

Cabe recordar que durante su primer enfrentamiento en plató por las palabras de Aladro, Alejandra Rubio terminó lanzando toda clase de acusaciones sobre la nueva etapa de su primo como personaje del corazón, asegurando que "va por detrás" en lo que se refiere a exclusivas e informaciones mientras que ella es transparente. Un señalamiento al que el hijo de Carmen Borrego respondió de lleno este lunes en 'TardeAR'.