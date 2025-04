Almácor impugna su salida de 'Supervivientes 2025' y lanza un recado a la organización

Almácor tuvo que despedirse de 'Supervivientes 2025' la semana pasada por decisión del equipo médico tras una aparatosa caída durante una de las pruebas. Con el brazo inmovilizado y varias fracturas, el cantante abandonó los Cayos Cochinos y aterrizó en el plató de 'Conexión Honduras' este domingo, donde no dudó en sincerarse con Sandra Barneda sobre cómo ha afrontado este revés.

El que fue aspirante a representar a España en Eurovisión en el Benidorm Fest 2023 vivía su mejor momento en la isla tras recibir la visita de su pareja y pedirle matrimonio ante la audiencia. Sin embargo, días más tarde, una mala caída durante una complicada prueba con cuerdas tensadas puso en jaque su futuro en el concurso.

"Está siendo un poco complicado porque me quería quedar. Me siento raro, siento que he perdido", confesó Almácor nada más encontrarse con Sandra Barneda por primera vez en plató este domingo. Visiblemente afectado por abandonar la aventura, al igual que cuando Carlos Sobera le comunicó la decisión del equipo médico, el artista se sinceró con la audiencia.

Almácor sentencia su forzosa salida de 'Supervivientes 2025': "Siento que he perdido"

Almácor y Sandra Barneda en 'Supervivientes 2025'

Y es que, pese a que el intérprete de 'Brillos platino' se mostró más que dispuesto a afrontar su recuperación en la isla, la gravedad de sus lesiones determinó la decisión del programa. "Me he roto huesos que no sabía ni que existían", señaló el exconcursante, aún con el brazo inmovilizado y vendado. Sin embargo, el de Alicante se mostró más que satisfecho con lo que la audiencia había podido ver de él en estos casi dos meses de supervivencia.

"He sido yo al 100%. Pensaba que sin comida me iba a enfadar, pero soy un llorón. Las dos primeras semanas fui a muerte, en la tercera me dio el bajón y luego vino la princesa y me dio la energía suficiente", señaló Almácor recordando la emotiva visita de su novia, que viajó hasta los Cayos Cochinos pocos días antes de que el cantante sufriese la aparatosa lesión que finalmente le ha traído de vuelta a España.

Fue entonces cuando Sandra Barneda, tratando de animar al intérprete, recordó que Alvaro Escassi también tuvo que abandonar su edición en 2009 por una lesión y finalmente ha podido tener su segunda oportunidad este año. "Me dijo Escassi que él volvió, y le dije que me hicieran hueco...Tengo que volver, 100%", señaló el cantante a modo de propuesta para la organización, postulándose para repetir la experiencia en una futura edición.