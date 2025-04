Shock con Almácor ante los kilos que ha perdido tras 'Supervivientes 2025': su radical cambio físico

Almácor ha tenido que abandonar 'Supervivientes 2025' en contra de su voluntad, pues el equipo sanitario del concurso de Telecinco confirmó que, pese a sus ganas por continuar en la aventura, lo aconsejable era la expulsión por precaución.

Todo, como consecuencia de una desafortunada caída en la Liga de los Dioses, disputada el pasado domingo en gala de 'Conexión Honduras'. El concursante sufrió un aparatoso accidente durante una de las pruebas, que permitía a los concursantes optar a una suculenta recompensa en un momento en el que el hambre está causando estragos.

Laura Madrueño tuvo que sacar a Almácor de la competición y fue evacuado de la playa para ser asistido por el servicio médico de 'Supervivientes 2025'. El parte médico prescribió que la lesión implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y además una posterior rehabilitación; lo que hacía incompatible su continuidad en el reality. La reacción por parte del cantante fue demoledora: "No me jodas. Su p*** madre, tío. No es justo tío". Un clamor que representó a parte de la audiencia, que sufrió con él esa despedida forzosa.

Tras ese lacrimógeno adiós, en el última hora emitido en Telecinco este miércoles, vimos cómo Almácor se enfrentó al espejo después de más de cuarenta días de aventura. 42 exactamente. El joven alucinó con su nuevo rostro, sus piernas y su abdomen, que lo tiene mucho más marcado desde que empezó su andadura en el concurso.

"Dios mío, pero cállate. ¿Y estas piernas? Estoy hecho un pincelillo. Madre mía. Estoy en los huesos. Yo no sé lo que habré perdido, pero diez kilos o por ahí", dice Almácor completamente impactado. "No tengo barriga, me salen los abdominales. Mi futura mujer va a estar gozando. La uve y todo se me marca. Operación trikini", bromea el alicantino.

"¿Qué me estas contando? Qué locura. ¿Y este rubio que me ha quedado, si parezco Justin Bieber. Mis padres cuando me vean no me van a reconocer. No soy yo", prosigue Almácor a medida que va descubriendo su aspecto. Eso sí, se muestra encantado con su nueva figura: "Me gusta lo que veo".

Poco después, se le pudo ver cómo disfrutaba de su primera gran comida en la que no faltaba de nada: había fingers de pollo, hamburguesas, pizzas, patatas fritas, dulces, fruta... Almácor se pegó un auténtico festín que no compartiría ni con Laura Cuevas ni con Manuel González tal y como confesó.