Alejandra Rubio reprende desde ‘Así es la vida’ a los colaboradores de ‘TardeAR’ y ‘Vamos a ver’

Alejandra Rubio reaparecía este martes en ‘Así es la vida’ una semana después de salir a la luz la exclusiva en la que anunciaba que está embarazada de tres meses. Después de hablar sobre la entrevista de su madre Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’ y de su reacción, la colaboradora ha respondido con contundencia a todas las críticas.

Y desde el principio Alejandra Rubio ha sido contundente con algunos de los comentarios que ha escuchado decir de colaboradores de ‘Vamos a ver’, ‘TardeAR’, ‘Fiesta’ o ‘Así es la vida’ e incluso de presentadores como Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana que la cuestionaban por fumar durante el embarazo, por su doble moral al vender una exclusiva y por haberse quedado embarazada de alguien que ha sido condenado por estafa.

«Me da vergüenza de ellos. Gracias a Dios soy una persona que podré haber metido la pata en algún momento, porque soy muy joven y trabajando aquí, pero siempre he intentado opinar desde el respeto, no soy una persona polémica ni dañina. Esto me parece una barbaridad», aseveraba Alejandra Rubio de primeras.

«Que me traten como si yo fuera gilipollas y de que no sé lo que es tener la responsabilidad de tener un hijo. Me da vergüenza por ellos porque gracias a Dios mi hijo no me verá hacer comentarios así», proseguía diciendo. «¿Crees que han sido crueles contigo y con Carlo?», le preguntaba Sandra Barneda. «Por supuesto, en su conciencia queda. He escuchado muchas cosas entre ellas eso de la irresponsabilidad de tener un hijo con mi edad», respondía ella.

Pero lejos de quedarse ahí, Alejandra Rubio seguía pronunciándose contra los colaboradores de otros programas. «Irresponsabilidad vuestra de alimentar a una parte de la sociedad llena de odio. Sé a lo que nos dedicamos pero no todo vale, no se puede permitir todo en televisión, que ejemplo estamos dando», recalcaba la colaboradora. «Mucho feminismo, mujeres que os he visto en el vídeo qué vergüenza, me da vergüenza por ellas. Y por cierto Alexia Rivas trabajo de lo mismo que tú y mucho gracias a dios», añadía.

Alejandra Rubio, contundente contra los colaboradores de Telecinco

«Es que han dado una imagen de mí de que soy una tía que no ha dado un palo al agua porque he cambiado de carrera dos veces. Pues si señores, este año he terminado mi carrera por si a alguien le interesa. Hacéis periodismo a base de mentiras, las mentiras cuando se dicen muchas veces la gente piensa que es verídico. Me habéis convertido en una persona que no soy, que vivo del cuento. ¿Venir de una familia conocida es vivir del cuento? Porque yo hago el mismo trabajo que muchos periodistas que están aquí. Yo no soy periodista, mi abuela tampoco lo era», contestaba completamente indignada.

«Y luego lo de qué cómo voy a tener un hijo con esta persona. Es que no le conocéis de nada, mi hijo va a tener un padrazo», destacaba sobre Carlo Costanzia. «Supongo que lo dicen porque él está cumpliendo una condena», le matizaba Sandra Barneda. «Vale sí, es que parece que no se olvida, la gente se reinserta en la sociedad. Carlo es mucho más que eso, Carlo ya lo ha explicado. ¿Seguimos con lo mismo por tener más audiencia o minutos de televisión y generar más morbo?», seguía preguntándose Alejandra Rubio.

«Yo no quiero pertenecer a ese grupo de personas que hacen estas cosas. Me avergüenzo de muchos de mis compañeros porque no se pueden decir esas cosas en televisión, hay que tener cuidado. La gente nos ve desde sus casas. ¿Qué imagen se está vendiendo? Voy a ser madre, no hay nada indigno», concluía Alejandra Rubio.