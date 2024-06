Alejandra Rubio rompe su silencio y no duda en opinar así de lo visto con Terelu en ‘De Viernes’

Tras una semana sin aparecer en televisión y después de salir a la luz la exclusiva anunciando su embarazo, Alejandra Rubio ha regresado este martes a ‘Así es la vida’ y ha roto su silencio tras todas las críticas que ha recibido por parte de colaboradores y compañeros.

En este sentido, nada más saludarla ha dejado claro que ha sido «peor de lo esperado». «Ha habido comentarios muy fuera de lugar que no deberían estar permitidos en televisión», recalcaba la hija de Terelu Campos. Y cuando le pedían que dijera alguno de ellos aseveraba que no lo iba a decir porque «me da vergüenza por ellos».

«Al principio tenía el miedo del cambio de vida, pero muy bien y muy contenta», reconocía Alejandra Rubio cuando le preguntaba Sandra Barneda por cómo estaba y como se tomó la noticia cuando descubrió que estaba embarazada. Tras ello, la colaboradora no ha dudado en responder a algunas de las críticas que se han hecho desde que salió publicada la revista ¡Hola!.

«Es que lo del tiempo es algo que se ha comentado muchísimo, es verdad que llevamos poco pero no lo veo como un impedimento ni algo malo. A veces llevas muchos años con una persona y te das cuenta de quien es con el paso del tiempo. Tapoco soy tan joven, tengo 24 años pero llevo viviendo sola desde los 18 años, siempre me he buscado las cosas sola, soy una persona independiente y tengo los medios y trabajo gracias a dios para cuidar a un hijo», sentenciaba Alejandra Rubio. «La gente dice que no vamos a durar, que más da. Vamos a tener un hijo estemos juntos hoy y mañana no», añadía la colaboradora.

Después, los presentadores le preguntaban que sintió cuando escuchó el latido de su bebé por primera vez. «Yo estaba alucinada. No tengo preferencia, pero él prefiere una niña por el simple hecho de que tiene siete hermanos», aseveraba. Y a la pregunta de que fue lo primero en que pensaron, Alejandra ha dejado claro que todo ha sido una locura y que no ha podido tener tiempo ni para llorar de emoción.

Alejandra Rubio habla alto y claro de la reacción de Terelu Campos y Mar Flores

Si hay algo de lo que se ha hablado mucho es de la reacción de Terelu Campos y cómo se enteró de la noticia. «Estábamos hablando acaloradamente y le solté lo del embarazo y no me dijo nada más. Se han inventado una de cosas. No conocen nada a mi madre. También te digo he conocido una parte de mi madre que no conocía, se lo ha tomado fenomenal. Es que ha sido todo tan normal, no ha puesto ni una pega ni comentarios ni nada. Os habéis montado una peli todos», destacaba sobre cómo se tomó la noticia su madre.

Cuando le preguntaban por su entrevista en ‘De Viernes’, Alejandra Rubio ha sido contundente. «Ella no se ha posicionado en ningún momento y le he apretado. Yo me enteré el viernes, pero a mí mi madre no me tiene que pedir permiso de nada, va a ser abuela y ya está. Aunque a partir de ahí mi vida es privada», recalcaba la colaboradora.

Y sobre el post que puso Mar Flores, Alejandra ha respondido que para ella es una tontería y que ni lo había visto y que pasa de todo eso porque es algo que no va con ella. «Ella ya se ha manifestado en privado que es donde lo tiene que hacer, si lo quiere hacer en público que lo haga, pero en privado lo ha hecho y conmigo fue buenísima», respondía sobre la reacción de la madre de Carlo Costanzia cuando la prensa le preguntaba por la noticia.

Su contundente respuesta a las críticas por vender una exclusiva

Con respecto a las críticas que ha recibido por haber dado una exclusiva después de haberse vangloriado de que ella nunca había vendido su vida, Alejandra Rubio ha sido contundente. «Nunca he vendido mi vida, no voy a vender mi vida ni voy a vivir de las exclusivas porque no lo he hecho nunca. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque la tripa y el hijo no lo puedo ocultar. Todo lo que puedo ocultar de mi vida privada y Carlo igual lo hacemos. Lo que quería hacer es darlo de una forma bonita y ni siquiera por dinero porque todo lo que están diciendo están flipando, no hemos cobrado ese dinero», sostenía.

«Me han ofrecido sentarme en todas partes. Estos compañeros se han creado una imagen de mí bajo los cimientos de la nada, no he dejado que nadie me conozca. Dicen que no soy coherente, vale hasta ahí. Yo soy personaje público desde que nací sin querer. No todo vale por dar una exclusiva. Es que hay cosas que no deberían ser legal», insistía.