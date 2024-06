Alejandra Rubio anuncia que está embarazada de Carlo Costanzia: «Nos agobiamos muchísimo»

Lo que hace unas semanas era tan solo un rumor, ahora se ha convertido en una realidad. Alejandra Rubio está embarazada de Carlo Costanzia, tal y como han anunciado ellos mismos vía exclusiva en la revista ‘¡Hola!’, donde revelan cómo se lo dijeron a sus respectivas madres, Terelu Campos y Mar Flores.

«Al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre tuvimos claro que queríamos tenerlo», confiesa Alejandra Rubio en las páginas de la citada revista. La noticia llega después de que la joven fuese pillada comprando varios test de embarazo, algo que ella misma no tardó en desmentir en ‘Así es la vida’: «Me parece una barbaridad que se pongan esos titulares. No se puede decir que estoy embarazada a la ligera. No, no estoy embarazada. Sé que hay gente a la que le haría mucha ilusión, pero no».

Ahora, la hija de Terelu Campos, de 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, han confirmado que serán papás primerizos el próximo mes de diciembre. «Estoy de tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña», reconoce la colaboradora de Telecinco, aunque confiesa tener la intuición de que será niño, pese a que su chico tiene claro que «prefiero niña».

Alejandra Rubio cuenta qué le dijo su madre, Terelu Campos, al enterarse

Estos primeros meses no están siendo nada fáciles para ella, pero Carlo está siendo un gran apoyo: «El cuerpo empezó a hacer cosas raras… Cansancio, muchas náuseas… He tenido de todo». «No lo ha llevado muy bien, pero es normal por el desequilibrio hormonal tan grande que debe tener», añade el padre del bebé. Alejandra Rubio reconoce que Carlo «me ha aguantado muchísimo». Pero él tiene claro que lo seguirá haciendo: «Faltaría más. Entiendo estos cambios de humor y las náuseas, así que intento estar con ella».

La pareja se enteraba de esta feliz noticia cuando llevaba apenas saliendo dos meses. Por eso, cuando se enteraron, se agobiaron muchísimo, como es normal. Pero ahora están felices y muy ilusionados con la llegada de su bebé. Alejandra cuenta que su madre fue de las primeras en enterarse de que iba a ser abuela: «Mi madre es increíble. Me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría». Por su parte, la otra abuela, Mar Flores, también se mostró muy ilusionada. Aunque al principio «alucinó», está «súper contenta», explica Carlo Costanzia.