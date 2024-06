Alejandra Rubio desmantela la mentira de Aurelio Manzano y cuestiona su trabajo en Telecinco

Después de la entrevista de Carlo Costanzia padre en ‘De Viernes’ se ha hablado mucho de la relación que tendría el italiano con Alejandra Rubio y las Campos. En concreto Aurelio Manzano aseguraba este domingo en ‘Fiesta’ que el que fuera ex de Mar Flores no quería conocer ni a Terelu ni a Carmen Borrego. Algo que la propia Alejandra Rubio ha desmentido en ‘Así es la vida’.

«Carlo Costanzia no quiere ver ni a Terelu ni a Carmen Borrego. Considera que las hermanas Campos no tienen el suficiente nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas. Las considera de segunda categoría y las compara con María Teresa Campos a quien sí respetaba. No tiene interés en conocerlas», destacaba Aurelio Manzano en ‘Fiesta’.

Algo que Alejandra Rubio ha desmentido alto y claro en ‘Así es la vida’. En primer lugar, la colaboradora no ha dudado en contar que ya ha conocido a su suegro. «Sí, le he conocido y todo genial, me ha caído fenomenal. Es algo normal», reconocía la hija de Terelu. «Pero ayer por la tarde se dijo otra cosa», le replicaba José Antonio Avilés.

«Es que se dicen tantas cosas que no son verdad. Si quieres hablamos de las mentiras de todo el mundo», le espetaba Alejandra Rubio después de que Avilés insistiera en defender la información de Aurelio Manzano. «Es para que sigues con eso cuando te digo que si que le he conocido», recalcaba la colaboradora.

«Pero es que ayer se dice que hijo y padre no han tenido contacto en todo el fin de semana», insistía José Antonio Avilés. «Pues otra cosa surrealista de las que se dicen», reaccionaba Alejandra Rubio. «Es que hacer periodismo en base a investigaciones que haces en tu casa pues da un poco de vergüenza sinceramente«, sentenciaba Alejandra a modo de dardazo hacia Aurelio Manzano.

Tras ello, Alejandra Rubio destacaba que lo de «mi madre y mi tía es completamente falso». «Es que me da pena que hagan eso sobre todo por mi familia y por él que no ha dicho nada», añadía. «¿Y con qué intención crees que se inventan eso?», preguntaba Sandra Barneda. «Pues no sé quizás por tener un minuto de protagonismo inventándose una historia que siempre da un poco de gracia», contestaba ella.

«Carlo padre no piensa así y con eso me quedo, él no tiene ningún tipo de problema con mi familia», añadía Alejandra. «¿Pero y Aurelio Manzano tiene algún tipo de problema con vosotras?», repreguntaba Sandra. «Esto no es algo que salga de la boca de Carlo, es algo que dicen que ha dicho Carlo, yo creo que él es super correcto hablando de mi familia, Carlo habla de mi madre porque él era directivo de PubliEspaña en aquella época y han tenido relación, pero a nosotras no nos conoce y no creo que de su boca haya salido esto», explicaba Carmen Borrego. «Es que ir contra nosotras es el blanco fácil», apostillaba Alejandra.