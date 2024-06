Carlo Costanzia denuncia en ‘De Viernes’ que Telecinco tiene a «un maltratador» contratado

Tras dos décadas alejado del foco mediático y sin pisar un plató de televisión, Carlo Costanzia ha reaparecido este 31 de mayo ‘¡De viernes!’. Lo ha hecho para defender a sus hijos de quienes les han atacado en lo últimos tiempos, como es el caso de Alessandro Lequio.

Cabe recordar que Pietro y Rocco, sus dos hijos pequeños, están acusados de presunto intento de asesinato. Y el colaborador de ‘Vamos a ver’ fue uno de los más duros con ellos. Ahora, el exmarido de Mar Flores no ha dudado en cargar contra el italiano, tachándole, incluso, de maltratador. Un momento de máxima tensión que ha tenido lugar hacia el final de la entrevista.

A través de un libro autobiográfico no autorizado sobre la vida de Lequio, Carlo Costanzia ha recordado los episodios más turbios de su existencia. En un momento dado, el invitado sacó a relucir temas tan peliagudos como los «malos tratos» o «pegar a mujeres», y era entonces cuando Beatriz Archidona le cortaba de raíz: «Carlo, a ver, un momento. Tú acaba de decir que quién es Alessandro Lequio para hablar de tu vida, y estás haciendo lo mismo con él».

El monumental ‘zasca’ de Carlo Costanzia a Telecinco por Alessandro Lequio

Lejos de quedarse callado, el italiano soltó un ‘zasca’ épico que dejó totalmente descolocada a Beatriz Archidona. «¡Hombre! Lo ha hecho él, ¿no lo puedo hacer yo o cómo funciona esto? Ha puesto a parir a mis hijos, así, gratuitamente, ¿y no puedo explicar quién es Alessandro Lequio?», preguntó el invitado, generando un gran aplauso del público presente por su queja.

«Él trabaja como colaborador en esta casa de televisión y opina sobre los vídeos y sobre los temas que se plantean…», intentó justificarle Beatriz Archidona, presentadora de ‘¡De viernes!’. «Me da igual, si tenéis un maltratador de colaborador, es vuestro problema, no el mío», sentenció Carlo Costanzia. Un afilado dardo a Telecinco que, de un tiempo a esta parte, pretende ser una televisión blanca y familiar. Por lo que, a buen seguro, este ‘zasca’ habrá caído como un jarro de agua fría en las altas esferas.

Carlo Costanzia diciendo en prime time y en la misma cadena donde trabaja Alessandro Lecquio que es un maltratad0r y que “Si tenéis a un maltratad0r de colaborador, es vuestro problema no el mío”



LOS HUEVAZOS DE ESTE SEÑOR? OMG #DeViernes

pic.twitter.com/VX0iDcd0Kj — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) May 31, 2024

«Es que es un maltratador de mujeres, que le gustaba pegarlas y las hacía cornudas, y que ha vivido del cuento. Tú no eres condenado por malos tratos pero dices que te encanta pegar a las tías… ¿y nadie dice nada? Este tío sigue trabajando tan a gusto», concluía Costanzia ante los colaboradores y presentadores que intentaron dar la cara por Alessandro Lequio recordando que no había sido condenado como fue el caso de Antonio Montero.

Beatriz Archidona corta de raíz a Carlo Costanzia: «Aquí no aprobamos ningún tipo de violencia»

Después era José Antonio León el que se enfrentaba a Carlo Costanzia por su doble vara de medir al pedir que no se juzgue a sus hijos sin estar condenados y él estuviera haciendo lo propio con Alessandro Lequio sin tener ninguna condena por malos tratos. «¿A ti te parece bien que hay un tío que dice públicamente que le gusta dar tortas a las mujeres?», le preguntaba el italiano. «Vamos a avanzar porque esto ya lo has dicho», le cortaba Santi Acosta.

Y finalmente era Beatriz Archidona la que trataba de defender a Telecinco de lo que estaba diciendo su invitado. «Aquí no aprobamos ningún tipo de violencia y mucho menos la violencia machista que es una lacra en este país y no vamos a consentir seguir con este tea porque no hay ninguna sentencia sobre este asunto», zanjaba la presentadora.