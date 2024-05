Los siete incendiarios titulares de Ángel Cristo en ‘De Viernes’ que sepultan la imagen de Bárbara Rey

Tras su expulsión disciplinaria de ‘Supervivientes’, Ángel Cristo Jr. ha vuelto a ser uno de los invitados estrella de ‘De Viernes’, el programa de Telecinco en el que ya desenmascaró a su adre Bárbara Rey. Y como hiciera el pasado es de noviembre, el hijo de la vedette no ha dejado títere sin cabeza.

Después de que en los últimos días la guerra entre los Cristo-Rey haya explotado por los aires, Ángel Cristo ha dejado claro que no quiere saber nada ni de su madre ni de su hermana Sofía. Y además ha vuelto a ser demoledor contra ellas disparando a diestro y siniestro.

«Le deseo lo mejor del mundo, pero ha tenido muchas oportunidades para demostrarme que me quería de verdad y nunca lo ha hecho. Deseo que los años de vida que le queden, que los viva muy feliz y que me deje en paz«, sentenciaba de primeras Ángel Cristo.

Al ser preguntado por Santi Acosta durante el Scoop de ‘¡De Viernes!’, Ángel Cristo ha dejado claro que no ha pensado en Bárbara Rey ni un segundo durante su estancia en Honduras. «En la isla no me he acordado en ningún momento de ella, solo de Ana, de mis hijas y de mis gatitos», aseveraba el que ha sido uno de los concursantes estrella de ‘Supervivientes 2024’.

«Mi madre nos obligaba a besarla en la boca»

Y ha aprovechado su paso por el reality de aventuras para sepultar la imagen de su madre con lo que ha llegado a verbalizar. «En Supervivientes he comido muchísimo más que lo que comía con mi madre. Y he estado días, y días sin comer…», soltaba sin ningún tipo de pudor.

Después de que en sus primeras entrevistas en ‘De Viernes’ ya impactara al destapar que su adre le había tratado cuando era joven como si fuera una de sus parejas, este viernes ha ido más allá. «Mi madre nos ha obligado a darle besos en la boca, en mi caso, hasta la madurez, y era una obligación, porque si me negaba había una discusión», destacaba Ángel Cristo. «Públicamente, si ella me daba un beso en la boca y yo intentaba esquivarlo, después teníamos una discusión muy grave», proseguía diciendo al respecto.

Después, Santi Acosta le ha resumido algunas de las palabras que había expresado Bárbara Rey al ser preguntada por su hijo durante su paso por ‘Supervivientes’ como el día que dijo «mi hijo está muerto para mí». «Que no me resucite cada vez que necesita dinero, si dice que estoy muerto para ella», espetaba Ángel.

Si ha habido algo que han dicho tanto Bárbara Rey como Sofía en los últimos tiempos es que iban a demandar a Ángel Cristo. Pero por ahora según él no lo han hecho ni cree que lo hagan. «No se atreven a denunciarme, porque cuando declaras delante de un juez tienen que decir la verdad, y, además, saben las pruebas con las que cuento», añadía al respecto.

Ángel Cristo responde a las críticas de Bárbara Rey por llevar la banda roja de su padre

Por último, sobre las críticas que le ha lanzado Bárbara Rey esta semana asegurando que estaba haciendo «apología del maltrato» al llevar la banda roja que llevaba su padre, Ángel Cristo ha sido contundente. «Me parece muy retorcido y muy bajo, que asocie esa cinta roja con el maltrato o con mi padre, en ese sentido, porque lo que hace es quedar mal», afirmaba.

Y sobre que fue ella quién se preocupó de Ángel Cristo cuando estaba enfermo poco antes de morir, Ángel no ha dudado en retratar y cuestionar a la vedette. «Ella iba a ver a mi padre al hospital de cara a la galería, le importaba solo la opinión pública y la prensa, no la pena», concluía.