Aurah desvela algo inemitible de Ángel Cristo y él da la puntilla definitiva a ‘Supervivientes’

El nombre de Ángel Cristo sigue resonando en los Cayos Cochinos tal y como se ha podido comprobar durante la emisión de la última gala de ‘Supervivientes‘. Todo ha comenzado a raíz de las críticas que tanto Marieta como Aurah Ruiz han vertido sobre el que fuese concursante. Unas palabras que han tenido réplica por parte de Ángel Cristo.

En un primer momento, Marieta le ha confesado a la canaria haber pensado que se podría llevar a matar con ella. Ante ello, Aurah Ruiz ha señalado a Ángel Cristo como responsable: «Pero porque estaba con Ángel y Ángel no me dejaba ir contigo. Me decía «¿qué te dice? ¿qué te dice?» y yo «tío, ¿qué te pasa?» Le daban ataques de celos de que hablaba contigo».

Por su parte, Marieta ha exclamado: «¡Qué fuerte!». De igual manera, ha confesado: «Y luego cuando empezaba a convivir conmigo me empezaba a pelar las almendras y le dije «me parece un poco jeta que me peles las almendras con todo lo que hemos vivido» y me dijo «eso es una tontería, te las pelo porque me gusta»».

Las críticas a Ángel Cristo han vuelto a resonar en Honduras. «Quiso hacerse el listo, lo intentó, pero le sacó el tiro por la culata», ha remarcado la canaria. Ante ello, Marieta ha concluido soltando: «Hay un gran dicho español que dice de dónde no hay, no se puede sacar».

La seria acusación de Aurah Ruiz a Ángel Cristo

Tras ver el vídeo y desde La Palapa, Aurah Ruiz ha vuelto a demostrar su crítica postura respecto a Ángel: «Realmente, por lo visto que nadie sabe, Ángel había hablado una cosa muy muy fea de mí y Marieta lo sabía. Entonces Marieta me lo llegó a decir, pero no me llegué a enfrentar con Ángel porque quise pensar que Ángel no había dicho esa burrada. Entonces a Ángel le preocupaba mucho que fuera a la ventana a hablar con Marieta y las veces que lo hacía me condicionaba tanto que dejé de ir».

En ese instante, el presentador se ha mostrado interesado en saber a qué frase estaba haciendo referencia. «Una frase muy muy fea como mujer que soy, tan fea que no puedo decirla aquí por mí, por mi persona y porque no lo soy, pero es muy fea y mis compañeros casi todos lo sabían menos yo», ha subrayado la concursante.

Ángel Cristo se defiende y muestra su desagrado con ‘Supervivientes’: «Me estoy aburriendo»

De vuelta en plató, Ángel Cristo ha negado cualquier acusación: «En ningún momento le he dicho que no podía ir a la valla. En ningún momento, es que es absurdo… De verdad, no saben ni por dónde me llueve pero ellas lo han dicho, de donde no hay no se puede sacar».

Lejos de quedarse callado, Ángel Cristo ha reseñado: «El otro día me atacó con lo más bajo y siguen. Me alegro que me necesiten. Me necesitan ahí, si es que se aburren». En la misma línea, el exconcursante ha proseguido defendiendo su postura: «Necesito un tiempo de recuperación, pero ya te digo eh. Me estoy aburriendo, sinceramente, y eso que está diciendo es totalmente mentira. A mí qué más me da».