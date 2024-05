Laura Madrueño se rebela ante Kiko y Marieta en ‘Supervivientes’: «Aquí hay tongo»

La nueva entrega de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha estado marcada por los juegos que la organización les ha planteado a los concursantes. Con cada vez menos tramas que explotar, el reality se vuelca en la elaboración de dinámicas que puedan hacer algo más amenos los días de los concursantes en las playas.

Precisamente una de esas pruebas ha puesto contra las cuerdas a Kiko Jiménez y Marieta, que formaban una de las parejas del juego. En esta ocasión, el reality ha explotado la mímica de los concursantes a través de su saber cinematográfico y es que los concursantes debían dividirse en parejas: uno de ellos tendría que adivinar el título de la película que el otro estaba intentado imitar a través de la mímica.

Después de una ronda difícil en la que la primera pareja ha conseguido a duras penas dar con el título que se les pedía, Kiko Jiménez y Marieta se han hecho con la victoria en tiempo récord. De hecho, los supervivientes apenas han usado las pistas que el reality les ofertaba. Tras dos gestos de mímica de Marieta, Kiko Jiménez ha dado en el clavo: su compañera estaba imitando ‘8 apellidos vascos’.

Laura Madrueño paraliza la prueba: «¡Aquí hay tongo!»

Una victoria que los dos han celebrado, pero que sin embargo ha suscitado la polémica en los cayos. La primera en pronunciarse ha sido Laura Madrueño. La presentadora del reality no ha tenido reparo en apuntar: «Vamos a ver, aquí hay tongo. ¿Cómo has adivinado eso?».

«¡Ha habido chivatazo!», ha exclamado Sobera desde plató. Frente a las acusaciones, Kiko Jiménez ha señalado las dos pistas que ha recibido de Marieta. un argumento que no ha convencido a la presentadora: «¿Cuántas cosas más habéis ensañado? No sé yo esto… No, no, deben de pasarse el día en la playa ensayando este juego». También desde plató y a posteriori, Carlos Sobera ha vuelto a apuntar: «Para mí que Kiko nos ha tangado. Yo no lo veo nada claro».