Kiko Jiménez muestra su peor cara en ‘Supervivientes’ y su gesto pone en jaque su futuro

Los más de 80 días que los concursantes de ‘Supervivientes 2024‘ llevan en los Cayos Cochinos comienzan a hacer mella y las tentaciones por la comida están a la orden del día. Precisamente estas tentaciones están sacando la cara más desconocida y desagradable de concursantes como Kiko Jiménez, cuyo papel en el concurso ha quedado en evidencia en una semana en la que tiene un pie fuera debido a su nominación.

Todo ha comenzado tras una nueva dinámica que el Dios Poseidón les ha planteado a algunos concursantes entre los que se encontraba Kiko. «Hoy podréis disfrutar de esta deliciosa tortilla de patata con pan», ha leído de la carta que Poseidón les ha entregado. Sin embargo, los trozos de tortilla eran muy diferentes entre sí y, tal y como se recogía en la misiva, los concursantes debían ponerse de acuerdo en quién se merecía el trozo más grande y el más pequeño.

La decisión de Kiko Jiménez ha sido un foco de problemas en los Cayos Cochinos y es que ha mostrado su peor cara, la más egoísta. El joven estaba dispuesto a hacerse con el trozo más grande y, por ello, ha comenzado diciendo: «Si queréis, yo me como el grande y, a la persona que se coma el siguiente, le cedo mi comida de hoy». Una propuesta que sus compañeros no han aceptado y es que los concursantes han proseguido con sus disputas.

El tono se ha elevado justo cuando Kiko Jiménez ha desechado que Marieta se llevará una gran porción por su peso: «Que Marieta pesando cuarenta y tantos kilos tenga más que otros que pesamos más…». «Ah bueno si es por peso, entonces hago ayuno», ha replicado ella. «Y yo por tomarme la recompensa tengo que tomar esto y lo acepto», ha ironizado ella visiblemente enfadada. Finalmente, Aurah se ha hecho con el pequeño al ceder frente a sus compañeros: «Me quedo yo con el pequeño y ya está. Eso sí, yo no cedo mi parte del arroz».

El adjetivo con el que Gorka Ibarguren se dirige a Kiko Jiménez

«Yo creo que estamos en ‘Supervivientes’ y tonto el último», ha asegurado el superviviente. Por su parte, Aurah Ruiz ha asegurado: «Tonta he sido yo que te has llevado el grande». La tensión ha vuelto a quedar patente cuando Gorka le ha instado a ceder su comida: «Entiendo que repartirás tu comida de hoy, tu ración». «¿Tú has dado tu coco después de la recompensa?», se la ha devuelto el concursante ante lo que el vasco ha soltado: «A mí me parecería muy egoísta ya de tu parte que te comieras eso y luego ya comieras también».