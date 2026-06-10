Kiko Jiménez se sale del redil y señala el verdadero ganador de 'Supervivientes 2026' sin lugar a la duda

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto son los flamantes finalistas de 'Supervivientes 2026'. Y los comentaristas del reality, entre ellos Kiko Jiménez, compartieron el ranking que quieren de cara a la gran gala final de este jueves 11 de junio.

Ion Aramendi, conductor de la semifinal celebrada este martes, interaccionó con los colaboradores, pidiendo el resultado que desean para culminar el reality aventurero. Comenzó Nagore Robles, exparticipante de esta edición: "Ganadora Alba, segundo puesto para Maica, tercer puesto para Alvar y el cuarto para Soto". Esa fue su predicción.

Marisa Jara, exconcursante también de 'Supervivientes 2026', puntualizó que su deseo es que la victoria sea para una mujer. "Ganadora, Maica", afirmó de entrada. Alba Paul, José Manuel Soto y Alvar Seguí -por ese orden- eran sus siguientes apuestas.

Lo cierto es que Maica ha sido el nombre más repetido en el plató de 'Supervivientes' por boca de otros tertulianos como Carmen Borrego, Marta Peñate o Terelu Campos. Y en medio de esa corriente mayoritaria, Kiko Jiménez se erigió como la voz díscola.

El influencer y pareja de Sofía Suescun, que ha manifestado públicamente su predilección por Alba Paul, fue conciso y a su vez tajante en su vaticinio: "El ganador, sin duda, es Alvar, porque considero que ha sido el superviviente más completo". Para él, el podio deberían completarlo Maica y Alba.

Con todo, y a la espera de ver cómo resulta esa gran final, lo cierto es que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo ganó el último (y el más decisivo) collar de líder de 'Supervivientes 2026', convirtiéndose en el único finalista con plaza fija en la final y situándose así un paso más cerca de los 200.000 euros del premio.



