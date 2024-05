La organización de ‘Supervivientes’ tiene que movilizarse ante lo sucedido con Gorka Ibarguren

Continúan las sorpresas en los Cayos Cochinos. Tras 80 días de convivencia en Honduras, los concursantes de ‘Supervivientes 2024‘ afrontan sus últimas semanas recibiendo las visitas de sus familiares. Así sucedió con Arkano, quien recibió la visita de su madre, y ahora será Gorka Ibarguren el afortunado, puesto que es su pareja, Andrea, la que ha emprendido el viaje hacia Honduras. Algo impensable que el vasco no se imagina.

Cabe recordar que la joven ha tomado el vuelo en un momento especialmente crítico para el concursante, que en la pasada gala aseguró estar «al límite» emocionalmente. Por eso, la organización se ha movilizado para insuflarle energía. Antes de tomar el vuelo hacia Honduras, Sandra Barneda ha podido hablar con Andrea, una de las personas más mencionadas de las últimas semanas en las islas debido a la supuesta infidelidad que Gorka cometió al besar a Marieta. Nada más conectar con ella, la novia del joven ha confesado estar «nerviosa, pero bien. Con muchas ganas de verle».

Gorka Ibarguren, al límite en ‘Supervivientes’

Por su parte, Sandra ha enfatizado las ganas que tiene Gorka de verla. Así pues, la sorpresa del joven ha confesado estar haciendo un esfuerzo por verle, ya que a ella no le gustan los medios de comunicación: «La verdad es que sí, si no, ya te digo yo que no estaba». Y es que Gorka Ibarguren no atraviesa por su mejor momento en los cayos y eso le ha empujado a hacerlo.

Tal y como se ha podido ver en un vídeo, el superviviente se ha derrumbado junto a Rubén Torres. «Hemos tenido una semana de mierda y yo como aguantando y tal, pero yo también, como están todos jodidos y yo yéndome a por leña y tirando y tirando», ha comenzado diciendo.

En la misma línea, el superviviente ha demandado una visita por parte de su pareja: «Que me traigan algún estímulo, un algo. Aquí todos con regalos, visitas y barbacoas y yo aquí y no soy de hierro, ¿sabes? Yo también tengo un límite». «Es complicado verle así, la verdad. Duele mucho», ha reconocido ella tras ver el vídeo. De igual manera, la presentadora le ha preguntado si su pareja cree en que sea ella su posible visita: «Va a flipar porque no se lo espera para nada».

El determinante pronunciamiento de la novia de Gorka sobre el beso de Marieta

Sandra Barneda también le ha preguntado por la polémica de su novio con Marieta. Sobre ello, Andrea ha reconocido estar «bien, la verdad. Confío mucho en él». «Osea que no te has cuestionado cero coma», le ha preguntado la presentadora. Ante ello, la novia de Gorka Ibarguren ha puesto en el fuego la mano por él al asegurar: «Nada, nada, nada». También ha compartido lo primero que le va a decir al llegar: «(Le voy a decir) que le quiero muchísimo». Un pronunciamiento con el que la visita del vasco da por zanjada la polémica de éste con Marieta.