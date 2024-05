Sandra Barneda impugna al equipo de ‘Así es la vida’ tras lo que se insinúa de Ángel Cristo

Desde que Ángel Cristo fuera expulsado de forma disciplinaria el pasado martes, por haberse saltado el perímetro de seguridad, son muchos los que han asegurado que el hijo de Bárbara Rey podría haber provocado ese acto de rebeldía para ser expulsado de ‘Supervivientes’ sin tener que abandonar por su cuenta, y por ende enfrentarse a una multa millonaria. Este jueves, ‘Así es la vida’ se ha hecho eco de la teoría que apunta a que todo esto estaría orquestado por Ángel junto a Ana Herminia. Algo sobre lo que se ha posicionado Sandra Barneda.

Y es que ‘Así es la vida’ ha analizado como la actitud de Ángel Cristo habría cambiado desde que recibió la visita de su pareja Ana Herminia y ambos se dieron el ‘sí quiero’ en Honduras. Para apoyarse en esa teoría, ‘Así es la vida’ ofrecía unas imágenes de Blanca Manchón y Aurah Ruiz diciendo que Ángel ya se quería ir y lo habría provocado todo para irse.

También recogían uno de los comunicados que publicó Ana Herminia en sus redes sociales dejando claro que Ángel Cristo quería abandonar. «Ana Herminia tras conocer el fin del concurso de su pareja no hace más que alimentar la teoría de una expulsión provocada», recalcaba la voz en off del programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz. «Un show en Honduras y en España que Ángel Cristo y su pareja podrían haber pactado y organizado para que el superviviente terminase su concurso», añadía.

‘Así es la vida’ desarticula el posible montaje de Ángel y Ana Herminia

Después de ofrecer todas las acusaciones de Ángel Cristo a la organización de ‘Supervivientes’ y sus enfrentamientos con Aurah y Blanca, ‘Así es la vida’ se preguntaba si todas estas actitudes confusas tenían una explicación. «25 días de decisiones confusas que podrían tener una explicación», recalcaban antes de recordar como Ana Herminia había decidido dejar de defender a su pareja en los platós.

Tras los vídeos, los colaboradores de ‘Así es la vida’ exponían su opinión y cuestionaban todo lo que había hecho Ángel Cristo contra la organización de ‘Supervivientes’. «Ángel de tonto no tiene un pelo y él sabía perfectamente que pasando esa línea lo iban a expulsar. Y además lo ratifica diciendo estoy genial porque es lo que yo quería. A mí eso me parece un insulto a la organización, es buscar la provocación y reírse de todos nosotros», exponía Gema Fernández. Por su parte, Antonio Sánchez Casado aseguraba que Ana Herminia tendría que pedir perdón por los discursos machistas de Ángel Cristo. «Debería hacerle recapacitar y que él pida perdón por sus actitudes chulescas y machistas», añadía el colaborador.

«A mí me parece que este señor ha cruzado todos los límites», sentenciaba José Antonio Avilés. Y justo entonces, Sandra Barneda le paraba los pies para dar la cara por Ángel Cristo. «Todos los límites no. Vamos a poner las cosas en contexto. Yo creo que Ángel ha sido un gran concursante, polémico como muchos otros han sido. Ha traspasado una línea, que se ha saltado una regla y ha sido expulsado por eso. Estaríais de acuerdo o no con su concurso, pero ha sido un concursante que ha dado muchísimo«, defendía la presentadora.

Sandra Barneda defiende a Ángel Cristo y desmonta la teoría de ‘Así es la vida’

Unas palabras que los colaboradores no suscribían y le cuestionaban porque según ellos los discursos de Ángel Cristo no eran permisibles. «En el discurso yo no quiero entrar, pero la provocación que le hace Aurah a Ángel hay que recordarla también, hay que ser justos», les replicaba Sandra Barneda a sus compañeros.

«Eso no justifica que Ángel dijera todo lo que dijo y salió por la boca. Pero estamos a 70 y pico días que llevan ahí, es un concurso muy duro y eso entraría dentro de la metedura de pata, del pasarse de una discusión. A Ángel Cristo se le expulsa porque sale del perímetro de seguridad y sigo pensando que es una lástima que, después de 70 días, un concursante sea Ángel Cristo, Blanca o quien sea, con este concursazo sea expulsado, porque el público quería seguir votando para que los que quisieran que Ángel ganara este concurso pudiera hacerlo», sentenciaba Sandra Barneda.

«No es el primer reality ni es la primera edición de ‘Supervivientes’. Y cualquiera que se salta las normas se le expulsa», añadía. «Es verdad que Aurah dijo eso completamente desafortunado y se le sanciona y es verdad que Ángel después perdió los papeles», exponía Alejandra Rubio. «Pero pidió perdón igual que Aurah, el problema es lo que hace después», volvía a insistir Barneda. «A mí me gustará preguntar a Ángel Cristo. Conocemos a Ángel que cuando le provocas se pone en plan gallito y por eso suelta lo de ‘es lo que quería’. De ahí a decir que todo esto lo ha hecho porque sabía que le iban a expulsar es distinto», añadía la presentadora.