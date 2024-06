Terelu Campos no nombra a ‘Espejo Público’ pero este dardazo en TVE va para el espacio de Susanna Griso

Este lunes 17 de junio, Terelu Campos, Carmen Borrego, Alejandra Rubio y los más allegados a María Teresa Campos se reunieron en una iglesia de Madrid para celebrar una misa en honor a ella justo un día antes de que la periodista cumpliera 83 años.

Una misa que ha traído mucha polémica por varias cuestiones. Una por las ausencias, otra por la actitud altiva que tuvo Terelu Campos con la prensa a su llegada a la iglesia y otra por si era un evento que se había celebrado para vender una exclusiva.

Harta de todas las especulaciones y críticas que se han hecho de ella y de su hermana en estos últimos días, Terelu Campos se ha pronunciado alto y claro en ‘Mañaneros’ con Jaime Cantizano en TVE. «Alguien decidió inventarse la palabra homenaje, la palabra misa homenaje y yo no puedo hacer nada contra eso», empezaba diciendo.

«¿Estabas molesta porque se filtrara a la prensa esta noticia?», le preguntaba el presentador. «Sí, porque a partir de esa filtración lo que dio lugar a unas especulaciones muy feas. Que compañeros de otros programas de la mañana tuvieran a ver como lo califico, mira voy a decir atrevimiento, voy a ser fina, el atrevimiento de decir que nosotros hicimos una misa ayer para preservar una exclusiva sobre mi madre en su cumpleaños me parece cuanto menos feísimo«, contestaba ella.

Unas palabras con las que Terelu Campos se refería de forma indirecta sobre ‘Espejo Público’. Y es que el espacio que presenta Susanna Griso fue el primero en hacerse eco de la polémica en torno a esta misa homenaje a María Teresa Campos y dejó caer que se hacía el lunes y no el martes, el día del cumpleaños de la periodista porque querían poder llegar a vender una exclusiva en una revista antes de su salida al mercado el miércoles.

Terelu Campos responde alto y claro a las críticas por la misa de su madre

«La misa se hace ayer y no hoy porque mi hermana ha participado en un programa de televisión que termina hoy, que no tiene más remedio que acuddir porque contractualmente tiene que hacerlo como el resto de personas que han participado en ese programa de televisión. Sino, se habría hecho hoy el día de su cumpleaños, nada más, por ese fue el motivo del lunes 17″, explicaba Terelu en alusión a la participación de Carmen Borrego en la gran final de ‘Supervivientes’.

«Nosotros nunca quisimos que fuera nada especial, por eso no le pedimos a la iglesia que se hiciera una misa solo de mi madre, no era ni un homenaje, ni un funeral. Cuando se cumpla un año se hará», proseguía explicando Terelu.

Tras ello, la colaboradora dejaba claro que era un «acto familiar y privado». «Solo iban a estar las personas que estuvieron en los últimos meses de vida de mi madre, las que la cuidaban y acompañaban, las que se molestaban y dejaban a sus familias por estar con ella, comer con ella, hacerla feliz jugando a las cartas, esas son las personas que tienen que estar y luego hay un acto social, que es el funeral que hicimos en Málaga y en Madrid y que se hará cuando se cumpla un año. Es una iglesia y yo no puedo prohibir a nadie que vaya, pero nosotros no hemos convocado a nadie porque no es nada social», sentenciaba.