Terelu Campos tiene que desmentir en TVE lo difundido de ella en ‘Ni que fuéramos’: «Es falso»

Hace unos días, Kiko Hernández revelaba en ‘Ni que fuéramos Shhh’ que a Terelu Campos le habían estafado. Según el colaborador, a la que fue su compañera le habían pedido 50.000 euros para montar un proyecto que nunca se llegó a concretar y esa persona nunca se lo devolvió.

Además, Kiko Hernández dejó entrever que esa persona a la que Terelu Campos le había prestado esa cantidad de dinero era alguien muy especial para ella y que habría sido un ex novio suyo. No obstante, Kiko Matamoros, que decía conocer a la persona aseguraba que él no tenía constancia de que esa persona hubiera sido pareja de Terelu.

Después de que Terelu Campos ya aprovechara ‘D Corazón’ para contestar a Belén Esteban y las críticas de sus compañeros de ‘Ni que fuéramos Shhh’; este sábado la colaboradora ha contestado a Kiko Hernández y ha aclarado el asunto de la estafa.

«Terelu, ¿te han estafado?», le preguntaba directamente Jordi González a su compañera. «Ay, así de veces», decía con sorna Terelu haciendo el gesto con las manos. «Emocionalmente», se escuchaba apostillar a Alba Carrillo. «¿Te han estafado dinero?», insistía Jordi. «No lo sé, debe ser que lo saben otros», aseguraba Terelu.

«¿O sea que tú no notas si te faltan 50.000 euros?», le soltaba Jordi González. «Si, hombre sí», respondía ella. «¿Cuéntame que ha pasado?», repreguntaba el presentador. «No, no tengo nada que contar», trataba de decir Terelu echando balones fuera. «¿Tú has prestado dinero?», volvía a preguntar Jordi. «No, es que no es verdad, yo no he prestado dinero, las cosas no son así», recalcaba Terelu.

«¿Nadie te debe dinero?», cuestionaba Jordi. «Yo no he dicho que nadie me deba dinero. He dicho que no lo he prestado«, aclaraba la colaboradora. Y tras ver el vídeo de lo que se había publicado en los medios de comunicación, Terelu Campos retomaba la palabra para aclarar lo sucedido.

Así, la colaboradora no dudaba en enviar una indirecta a Kiko Matamoros. «Me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son y si quieren contarlo o un compañero se lo cuenta a otro para que este otro lo cuente, que eso si que es así y no me lo puede quitar nadie», aseveraba.

«Por lo menos que ese compañero diga el nombre de la persona, sé valiente que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tú compañero. No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú», advertía Terelu a Kiko Matamoros y Kiko Hernández.

Terelu Campos: «Estoy harta de escuchar idioteces en mi vida»

«Han dicho que fue un novio tuyo», recordaba Susana Jurado. «Yo estoy harta de escuchar idioteces en mi vida. Si yo por la mañana me tengo que levantar desmentir todas las imbecilidades que se han dicho sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi hija no haría otra cosa en la vida. Ahora si eso me rentara lo haría, pero no me renta», sentenciaba Terelu.

Después, Terelu Campos insistía en que era mentira que ella hubiera prestado 50.000 euros a alguien. «Es mentira, totalmente falso que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros«, destacaba. «¿Tú sabes eso de escuchan campanas pero no saben la iglesia?», soltaba Terelu dejando intuir que alguien si le debe dinero pero no esa cantidad ni porque ella se la hubiera prestado. «Ahí hay una persona que sabe la iglesia pero no lo cuenta», insistía Terelu.

Finalmente, Terelu confesaba que hay una persona que le debe dinero y que ella nunca lo ha dicho precisamente por ser anónima. Y además aprovechaba para decir que no era la única persona que le debía dinero. «Hay otras personas que me deben dinero», recalcaba.