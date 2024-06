Kiko Hernández deja de piedra con esta revelación sobre el asesinato del hermano de Begoña Villacís

Al igual que sucedía en ‘Sálvame’, ‘Ni que fuéramos Shhh’ se ha hecho eco este martes de un suceso que ha ha conmocionado a todos: el asesinato de Borja Villacís, el hermano de Begoña Villacís, la que fuera vicealcaldesa de Madrid. Y lo más sorprendente es que Kiko Hernández ha sido testigo de excepción de lo sucedido.

Todo se ha producido este martes en torno a las 12:30 horas en la carretera de Fuencarral-El Pardo, muy cerca de las instalaciones de Mediaset y también de las del Canal Quickie, que se encuentran al lado. Así, según se ha publicado varias personas han tiroteado al hermano de la que fuera dirigente de Ciudadanos.

Cuando María Patiño ponía al público de ‘Ni que fuéramos’ en antecedentes al relatar lo sucedido, Kiko Hernández sorprendía a todos sus compañeros y los espectadores al confesar que él había sido testigo de lo que había sucedido pues su hotel estaba cerca del lugar de los hechos.

«Ha sido enfrente de mi hotel, y he escuchado los tiroteos. Estaba hablando con mi madre, y pensé que eran fuegos artificiales y no le he hecho mucho caso», relataba Kiko Hernández. Y justo después, ‘Ni que fuéramos’ ofrecía unas imágenes que había grabado el propio colaborador con su móvil.

Kiko Hernández, testigo del asesinato

«Lo gordo viene antes, que enseguida empiezan a venir esos agentes de la policía, porque quien avisa es alguien del hotel», proseguía contando Kiko Hernández. «Entonces vienen corriendo y dicen: métase dentro del hotel. Y vienen armados, con pantallas protectoras, más de 50 agentes«, añadía.

Tras ello, Chema Garrido, subdirector de El Plural, explicaba que todo apunta a que se trata de un ajuste de cuentas. «Tienen una misión que, lamentablemente, y lo lamento, desde aquí era asesinar al hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís. Y esto ha sucedido nada a escasos metros en una zona muy concurrida a las afueras de Madrid», aclaraba el periodista.

A partir de ahí, el periodista recordaba todo el pasado delictivo del hermano de Begoña Villacís. Un asunto que a María Patiño le ha sorprendido que no se haya sabido hasta ahora. «La propia Begoña Villacís y su propio entorno habían pedido que no se hablase de un hermano en problemas que había tenido en la juventud», aclaraba Garrido. «Había pertenecido a bandas neonazis, había sido condenado por dar palizas a inmigrantes y también por haber agredido a una mujer», añadía el colaborador.