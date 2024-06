Kiko Hernández destapa en ‘Ni que fuéramos’ la censura sufrida de Mediaset en ‘Sálvame’

Este lunes 3 de junio ‘Ni que fuéramos‘ ha dado el salto a TEN tras el éxito cosechado desde su estreno en las plataformas en las que se emitía. Y lo ha hecho con el regreso del que fuera uno de los colaboradores más míticos de ‘Sálvame’, Kiko Hernández. Y, como cabía esperar, no ha defraudado.

María Patiño no ha podido ocultar la emoción al hablar de cómo hace 15 días arrancó esta nueva aventura profesional, «rumbo a lo desconocido». Y, acto seguido, la presentadora daba la bienvenida a Lydia Lozano, Belén Esteban y Víctor Sandoval. Aunque junto ellos había otro asiento, libre, pero por poco tiempo.

Y es que Kiko Hernández estaba a punto de hacer su entrada en el plató. «Nosotros no lo hemos visto, está llegando…», introducía María Patiño, hasta que por fin vio a su compañero llegando a las instalaciones. «Qué pasa, qué hay por aquí», decía el colaborador haciendo su entrada triunfal.

«Estamos en una televisión libre, Kiko, libre», le recordaba Sandoval. A la pregunta de qué le parecía esta nueva casa televisiva, él contestó con su habitual sinceridad: «Enana». «Y el retrato una mierda, me hizo medio calvo», añadió, haciendo referencia al dibujo que el viernes pasado hizo sobre él María Sandón. La presentadora quiso saber por qué le ha «costado tanto» incorporarse a ‘Ni que fuéramos’. Aunque él no estaba muy de acuerdo: «¿Qué ha costado, dos semanas?».

Sobre cuándo tomó la decisión, Kiko Hernández recuerda que: «Cuando lo dije el primer día que os vi. Primero dije ‘no’, dije ‘sí’… Y hubo un momento que os veía y decía: ‘Voy para allá’. Os veía y dejaba de hacer las cosas para veros». Además, reconoce lo que más le «fascinaba» este «experimento»: «Lo que le he dicho a Adrián (Madrid): Qué están locos. ¿A quién se le ocurre hacer esto? A nadie».

Los dardos de Kiko Hernández a Telecinco: «Era imposible trabajar con libertad»

Kiko Hernández se incorpora a ‘Ni que fuéramos’

En apenas unos minutos de programa, Kiko Hernández ya soltó su primera pullita a Mediaset: «Me parece divertido que no tengamos censura». Y es que, el colaborador ha denunciado la censura sufrida en la última etapa de ‘Sálvame’ en Telecinco: «Cuando entrábamos en la cadena de enfrente había que leer un protocolo… era imposible trabajar con libertad«.

«TEN es la cadena de la libertad, porque emite ‘Caso cerrado'», ha añadido el exconcursante de ‘Gran Hermano’, en referencia al programa más exitoso de la cadena de Mediapro y que hasta ahora ocupaba la franja vespertina con unas audiencias que, por lo general, doblaban la media del canal.

Sin embargo, los dardos de Kiko Hernández a Telecinco no han quedado ahí. Minutos más tarde recordaba que «yo puse lo de la cadena triste», que era como llamaban en ‘Sálvame’ a Antena 3 durante años. «Ahora los tristes son otros», añadía, tirando de ironía. En otro momento del programa, cuando ha pronunciado la palabra ‘Sálvame’, se ha quejado de que Mediaset prohibiera el uso de esta marca, que es de su propiedad: «¿Para qué lo quieren si no lo van a hacer? ¿Para joder?».

No obstante, los dardos del colaborador no han ido dirigidos únicamente a su antigua casa televisiva, sino también a sus compañeros. «A ti te veo más mayor, el año ha sido tremendo para ti, en la cara se te ve más mayor», le soltaba a Lydia Lozano. Una frase que su compañera no se tomó del todo mal.

«¿Vienes para quedarte o es un aperitivo?», se interesaba la presentadora del espacio. A lo que Kiko Hernández respondió: «Me han dicho que hoy esté suave. Vengo para quedarme. Y espero que nos quedemos mucho tiempo aquí».