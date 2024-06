Terelu Campos y Belén Esteban sellan la paz tras su guerra televisada: al descubierto todos los detalles

Belén Esteban y Terelu Campos han fumado la pipa de la paz. Tras semanas de intercambios de reproches y pullitas en sus respectivos programas de televisión, parece que las colaboradoras se han reconciliado. Y los ‘culpables’ han sido Raúl Prieto y Joaquín Torres.

Este viernes 7 de junio, el periodista y el arquitecto organizaron una fiesta en su chalet, donde, entre otros muchos rostros conocidos, estaban Belén Esteban y Terelu Campos. La cuenta ‘Algo Pasa TV’ ha difundido el vídeo de la reconciliación. En él se las puede ver bailando mientras sonaba la canción ‘Deja que te bese’.

Aunque la hija de María Teresa Campos se mostró, en un primer momento, reticente a salir a bailar, fue llamada a gritos por el cantante de la orquesta encargada de amenizar la velada, que ya estaba acompañado por Belén. La colaboradora de ‘Mañaneros’ y ‘D Corazón’ se hizo de rogar, hasta que su excompañera de ‘Sálvame’ se le acercó para tomarla por las manos y sacarla al escenario.

El baile de la reconciliación de Belén Esteban y Terelu Campos

Finalmente, ambas se marcaron un divertido baile en el que sonrieron, se abrazaron e incluso llegaron a besarse. Este reencuentro era muy esperado tras los reproches que ambas se han intercambiado en sus respectivos programas estas últimas semanas. Belén Esteban acusó a Terelu Campos de no estar cuando tenía que haber estado. Y dejó claro que, si ahora quería empezar a colaborar en ‘Ni que fuéramos’, ella no le abriría la puerta.

A la hermana de Carmen Borrego esto no le hizo ninguna gracia, y así se lo hizo saber desde ‘D Corazón’, el programa en el que colabora en TVE. «Eso de que ‘no se me espera’… a lo mejor no me espera Belén. Desde luego, no es lo que se me comunicó a mí». Además, reconoció estar «en paz» con sus excompañeros de ‘Sálvame’.

💣💓 Solo era cuestión de tiempo. Hay familias que no se destruyen ni con la fuerza de los mares, aunque lo intenten. Ayer, en la fiesta de Joaquín Torres. La Patrona (Belén Esteban) y Terelu. 🎉💥 pic.twitter.com/fhh9jG8BPq — Algo Pasa TV Oficial (@Algopasatv) June 8, 2024

Terelu aclara su reencuentro con Belén Esteban en ‘D Corazón’

Este sábado, ‘D Corazón’, el espacio que presentan Anne Igartiburu y Jordi González en TVE y en el que colabora la propia Terelu Campos se ha hecho eco de las imágenes de la reconciliación. Tras ello, Susana Jurado, otra de las colaboradoras se hacía eco del mensaje que le había enviado Terelu aclarando lo sucedido.

«Al principio cada una estaba por su lado. Pero de repente llegó entrada la noche y pasó esto. ¿Qué se dijeron ahí? Hemos escrito a Terelu y esta es su versión. ‘Belén se acercó para pedirme perdón y yo le dije que la que nunca cambia soy yo, que cuando quiero a alguien la quiero siempre y siempre voy a intentar tenerla cerca y no hacerla daño. Luego Belén me pidió bailar y por supuesto yo no la iba a hacer ningún feo», explicaba Susana Jurado.

Tras ella, era Carmen Lomana la que destacaba que «Belén nunca ha sido rencorosa». «Belén es muy noble», apostillaba Jordi González. «Belén explota como el champán, pero luego no queda nada», añadía Lomana. «Con Belén es muy difícil estar enfadada porque es una persona muy cercana siempre», concluía Anne Igartiburu.