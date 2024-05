Joaquín Torres pone en una difícil encrucijada al director de ‘Supervivientes’ por esta causa

A punto de cumplir su primer aniversario de boda, el matrimonio de Joaquín Torres y Raúl Prieto no atraviesa por su mejor momento. La pareja está inmersa en una profunda crisis desde hace meses y, tras la última decisión tomada por el arquitecto, parece que la brecha entre ambos se puede hacer más grande.

Y es que Joaquín Torres ha decidido demandar a Mediaset, el grupo audiovisual en el que trabaja Raúl Prieto, quien actualmente dirige las galas de ‘Supervivientes’ en Telecinco. La demanda se remonta al pasado mes de octubre, cuando ‘Socialité’, aún presentado por María Patiño, emitió una conversación telefónica con el arquitecto, según él, sin contar con su autorización.

Además, el diseñador del ático de Tamara Falcó asegura que el equipo del programa editó dicha conversación, tergiversando sus palabras para generar un conflicto con la hija de Isabel Preysler. Según explica ‘Esdiario’, aunque su marido ha intentado convencerle para que dejara pasar la situación, finalmente él ha decidido seguir adelante con la demanda, lo que ha profundizado, aún más si cabe, la crisis entre ellos, ya que el productor está entre la espalda y la pared.

Joaquín Torres hizo pública su crisis con Raúl Prieto

Fue el propio Joaquín Torres el que hizo pública su crisis matrimonial, desvelando que ya no vivían juntos. Entre los motivos de esta crisis está la depresión que el arquitecto sufre a raíz de sus problemas familiares tras la muerte de su madre, a la que estaba muy unido. Tras el fallecimiento, se enzarzó en una guerra judicial con su hermano por la herencia de sus padres. A esto hay que sumar un accidente de tráfico durante la Navidad, por el que ha tenido que pasar varias veces por el quirófano debido a complicaciones en su cadera.

El pasado mes de marzo, el conocido como ‘arquitecto de los famosos’, se sinceró, a lágrima viva, sobre los problemas que atravesaba su matrimonio con Raúl Prieto. Fue en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ donde aseguró que «él no puede darme más. Me lo ha dado todo, pero no estoy bien y tengo que sanar. Raúl es el amor de mi vida, pero cuando las cosas no funcionan de manera adecuada… Lo estamos pasando mal como pareja».