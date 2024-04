Joaquín Torres se deslengua contra Cristina Tárrega de un modo incendiario: «Hija de puta»

Joaquín Torres cargó duramente contra Cristina Tárrega en una de sus últimas entrevistas. La tensión entre ambos no ha hecho más que aumentar durante los últimos meses y el arquitecto ha acabado pronunciándose sobre la supuesta «magia negra» que la periodista ha llevado a cabo contra él.

«La Tárrega, la Tárrega… Una hija de puta, mala como la quina y vulgar hasta decir basta», comenzó señalando el antiguo colaborador de ‘Espejo Público’ en el pódcast ‘El sentido de la birra’. Una contundente respuesta que llega meses después de que la periodista revelase sus rituales contra el arquitecto.

Joaquín Torres sobre la magia negra de Cristina Tárrega: «Tengo pruebas»

El arquitecto llegó a asegurar en noviembre que Cristina Tárrega había empezado a meter su nombre en una nevera. «Está tarada perdida, cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí», aseguró el antiguo colaborador de Susanna Griso antes de detallar la «magia negra» que la periodista había estado haciendo contra él.

Me meo con Joaquín Torres hablando de Cristina Tárrega: “Siempre le he dicho que no. Es una hija de puta, mala como la quina y vulgar hasta decir basta” #ElSentidodelaBirra pic.twitter.com/R0S16TTZIf — ZORRISTA | Sálvame aterriza ya pls (@sanxisco) April 2, 2024

«Tengo las pruebas del santero que me lo contó. Me hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela. Me había cogido el nombre, lo había metido en el congelador. Y cosas mucho más terribles. Me parece que hace falta estar muy loco», explicó el arquitecto.

Aseguró que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ le había «hecho de todo» sin entrar en más detalles sobre el resto de rituales que Tárrega ha llevado a cabo estos meses. «Cuando uno entra en esta paranoia, creo que no sabes dónde está el final», sentenció Joaquín Torres, muy asustado de la periodista.

El arquitecto también se sinceró sobre los problemas que atraviesa con su marido Raúl Prieto, con quien lleva casado casi cinco años. «Yo lo quiero muchísimo pero antes tengo que sanar yo», confesó Torres. Y aunque hizo uso del humor y se escudó en varias bromas, el antiguo colaborador de Antena 3 se abrió por completo en el pódcast.

«Raúl es el amor de mi vida, pero cuando las cosas no funcionan de manera adecuada…», explicó Joaquín, que asegura que ambos lo están pasando «muy mal» durante este bache. «Estoy muy triste, muy triste, Me he quedado vacío. Y tengo mucho odio. Me estoy tratando con una psiquiatra», lamentó Joaquín Torres.