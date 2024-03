El revés que afronta Raúl Prieto, nuevo director de ‘Supervivientes’, en pleno estreno

Este próximo jueves 7 de marzo, Telecinco estrenará una nueva edición de ‘Supervivientes’. Tras ocho años ligado a BulldogTV, el reality presentado por Jorge Javier Vázquez pasará a estar producido por Cuarzo (‘La isla de las tentaciones’) y dirigido por Raúl Prieto, el que fuera uno de los directores de ‘Sálvame’.

Sin embargo, esta nueva aventura profesional le llega en un difícil momento personal. Y es que su marido, el arquitecto Joaquín Torres, vive un auténtico calvario desde que el pasado mes de diciembre sufriera un accidente cuando iba con su moto y que a punto estuvo de costarle la vida. Desde entonces, ‘el arquitecto de los famosos’ está apartado de su trabajo y centrado en su rehabilitación.

Por si esto fuera poco, el pasado sábado el arquitecto recibió un nuevo y devastador golpe: la muerte de su madre. Aunque era muy mayor y arrastraba algunos problemas de salud, esta pérdida le ha sumido en la más profunda de las tristezas. Por tal motivo, Raúl Prieto está muy preocupado por él, ya que no para de llorar y se encierra en su habitación para que nadie le vea.

Raúl Prieto, muy preocupado por su marido, Joaquín Torres

Fue él mismo el que confirmó el fallecimiento de su madre a través de sus redes sociales: «Mi madre se ha ido esta mañana rodeada de amor y una parte de mí se ha ido junto a ella. Mamá se fue como ha vivido, discretamente, sin lamentos y dando amor. Hoy estoy completamente roto anímicamente y físicamente. El vacío que ha dejado en mí es desolador y lo ha arrastrado todo. Sé que tengo que aprender a no verla, a no tocarla, a no oírla, a no olerla. Aunque sé que parte de su energía siempre estará conmigo».

«Me ha dejado tanto amor y un ejemplo de vida que siempre será su legado, que nada ni nadie podrá superar. Le dije que se fuera tranquila que yo cuidaría de papá hasta el último aliento pero siento tal vacío que no sé si podré cumplirlo», concluye su desgarrador escrito Joaquín Torres.

Fuentes cercanas a Raúl Prieto aseguran que este está muy preocupado por el difícil momento que atraviesa su marido. «Desde hace un tiempo está preocupado por él. El accidente le dejó muy delicado de salud y aunque hace todo lo posible por estar mejor, la cabeza y el ánimo no le juegan buenas pasadas», dice esta persona que tan bien les conoce.