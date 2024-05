La provocadora publicación de Manu Tenorio tras la debacle de Nebulossa en Eurovisión

Manu Tenorio ha vuelto a levantar una gran polvareda en las redes sociales. Cuando todavía resuenan sus palabras sobre Nebulossa y su tema, ‘Zorra’, el cantante ha recibido un aluvión de críticas con lo que ha escrito en su perfil de X tras la final de Eurovisión 2024 este sábado 11 de mayo.

Hace unos días, el exconcursante de ‘OT 1’ hablaba así de la propuesta española para Eurovisión ante los micrófonos de Europa Press: «Es que la verdad es que me parece una canción que, evidentemente, si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de la canción de autor… Ese festival también lo ven muchos niños».

De hecho, Manu Tenorio dejó claro que «mi hijo no va a ver el festival de Eurovisión este año. Porque no me parece, ni mucho menos. Y la verdad es que, de verdad, con todo mi respeto, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran». De esta forma, cargaba duramente cotra las capacidades vocales de Mery Bas, la vocalista de Nebulossa.

‘Socialité’ destapa la opinión del hijo de Manu Tenorio sobre ‘Zorra’

Unas declaraciones que fueron muy criticadas por los usuarios de X, que le tacharon de «casposo» y de «resentido», entre otras muchas lindezas. Si bien este domingo ‘Socialité’ ha destapado que el hijo de Manu Tenorio no es de la misma opinión de su padre. Así lo ha asegurado María Verdoy después de emitir un reportaje sobre la opinión de numerosos famosos sobre el hit de Nebulossa.

«Me han chivado que efectivamente hemos visto que Manu Tenorio no ha querido hablar con nosotros del tema de Nebulossa pero creo que hay una anécdota bastante curiosa que me gusta», comenzaba diciendo la presentadora de ‘Socialité’. Acto seguido daba paso a su compañero Arnau Martínez, el encargado de explicar esta anécdota.

«Recordemos que Manu Tenorio ha sido muy crítico. Que sepa que él se puede presentar a ver si el público le escoge pero lo cierto es que hay una anécdota muy curiosa porque mientras le estaba preguntando a Manu Tenorio y Manu se iba, su hijo con toda la libertad que hay en casa de Manu cogía el micro de Yola Berrocal y decía que a él le encantaba la canción, le encantaba el mensaje y le encantaba Mery de Neulossa», explicaba el reportero.

Los usuarios de X cargan contra el cantante por su último comentario

Pues bien, este domingo, el cantante sevillano echaba más leña al fuego. Quizá picado por lo que su hijo dijo a los micrófonos de ‘Socialité’, el artista ha escrito un mensaje en su perfil de X que, nuevamente, ha recibido multitud de críticas: «Tomaros la vida de otra manera hombre. No os aburráis tanto! Seguro que toda Europa TAMBIÉN estaba equivocada». De esta forma Manu Tenorio ponía de manifiesto que el resto de países opinaban como él, de ahí los pocos votos que recibió la propuesta española.

Tomaros la vida de otra manera hombre. No os aburráis tanto! Seguro que toda Europa TAMBIÉN estaba equivocada pic.twitter.com/nZuijzwXz3 — Manu Tenorio (@manutenorio) May 12, 2024

Visto lo visto con Israel desde luego que Europa estaba equivocada. Mientras tanto preocúpate por hacer algo de provecho que de la música ya sabemos que no vives porque no te conoce nadie y tienes que buscar movida para tener un minuto de gloria — esteban_MLSB🦋 (@estebanlorenzo8) May 12, 2024

Parece mentira que alguien que dice saber que es un éxito y que no lleve desde 2001 sin tener uno. https://t.co/R1op14ZWd4 — Sergio 🏳️‍🌈 (@sergar76) May 12, 2024

Eres penoso y das mucha vergüenza leerte. https://t.co/DBE9EZjo0t — Marilu (@soleadosss) May 12, 2024

Entonces, estaba equivocada con Soraya, con Alfred y Amaia, con Blanca Paloma, Blas cantó, Edurne… Hasta con Pastora Soler q no ganó tampoco 🤷🏻‍♀️ q aprovechen los percebes, señorito 🤗 — ruth (@ruthvega82) May 12, 2024

Zorra, zorra, zorra… La envidia es muy mala Manu. Cuantos millones de personas han coreado tus tristes canciones? Jajaja por cierto pásate por el Spotify de nebulossa para que veas cuantos oyentes mensuales tiene y los comparas con los tuyos. — JFVH (@xoanveras) May 12, 2024

Plasta… Y yo que llegué a comprar tus primeros discos… — Isabel Fernández (@belfergue) May 12, 2024

Un irrelevante de la música española opinando, es lo más irrelevante que veremos hoy . — M. Angeles Aguilar (@Aguila4Ma) May 12, 2024

Lo que me da pena es el hijo, que tenga que vivir en un ambiente así en pleno 2024.

Pero bueno, es Manu Tenorio, que ha quedado para ir cada poco a De Viernes 🤣🤣🤣🤣 — editprofile (@nidosespacios) May 12, 2024

Otro que tal baila,otro feliz de que España no haya quedado bien,luego sois más españoles que nadie — Maria Jesús Abellán Millán (@abellan_millan) May 12, 2024

Seguro que no has pagado la cuenta tu.

Hasta donde yo sé, no tienes donde caerte muerto — Javier g 👀 (@javier2hejira) May 12, 2024