Terelu Campos vuelve a disparar así contra Belén Esteban y ‘Ni que fuéramos’ en TVE

La entrevista de Belén Esteban a Marc Giró en ‘Late Xou’ dio pie a un fuerte encontronazo entre esta y Terelu Campos. La de Paracuellos aseguró que no ella no le abriría la puerta a su excompañera si quisiera estar en ‘Ni que fuéramos’ ahora que salta a Ten, ya que «hay que estar cuando hay que estar».

Al día siguiente, una muy enfadada Terelu Campos respondía a Belén Esteban en ‘Mañaneros’, donde también estaba Lydia Lozano, colaboradora junto a Belén del programa de Canal Quickie. En el magacín vespertino de La 1, la hermana de Carmen Borrego desvelaba que la condición profesional de la Esteban era diferente a la del resto de sus compañeros.

Este comentario provocó la indignación de todos los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’, quienes contestaron muy duramente a la que fuera su compañera en ‘Sálvame’. Este sábado 1 de junio, Terelu reaparecía en ‘D Corazón’, donde volvía a responder a sus excompañeros. Y lo hacía de forma absolutamente demoledora: «Jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional».

«Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio. Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferencias a las nuestras y no las critico. Simplemente, constato una realidad», prosiguió Terelu Campos, que quiso dejar claro que «Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión».

Terelu Campos, muy dura con Belén Esteban

«A lo mejor Belén tiene un compromiso que yo no tengo. Yo me he buscado la vida desde el primer momento. Entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente, yo no lo estoy», continuó la hija de María Teresa Campos antes de criticar las palabras de su excompañera: «Eso de que no se me espera, a lo mejor no me espera Belén». Además reconoció que no tendría «el más mínimo problema» con la dirección de Fabricantes Studio porque ella «va con la verdad por delante».

«¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual«, espetó Terelu Campos. Era entonces cuando Jordi González le recordó que, pese a todo, seguro que Belén la seguía queriendo como amiga. Algo con lo que la colaboradora no estaba muy de acuerdo: «Igual no me quieren tanto, cariño, qué le vamos a hacer».

«Ella piensa que yo tengo un compromiso o que debo algo a alguien y yo pienso que estamos en paz. Algunos, estamos en paz», sentenció la periodista, mientras que Valeria Vegas añadía que quien te quiere «no te tira dardos».