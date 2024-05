El hachazo de Belén Esteban a Terelu Campos en TVE con una frase breve pero demoledora

Este martes 28 de mayo, Belén Esteban ha sido la invitada estrella de ‘Late Xou’, el programa presentado por Marc Giró en RTVE. Allí se describió a sí misma como «la patrona», y reconoció que está mejor ahora con 50 años que con 25.

El comunicador repasó junto a ella su extensa trayectoria televisiva, marcada especialmente por ‘Sálvame’, programa en el que estuvo cerca de 15 años. Y, como no podía ser de otra forma, hablaron de ‘Ni que fuéramos Shhh’, el nuevo proyecto en el que están gran parte de los colaboradores de ‘Sálvame’, pero no todos.

Fue a raíz de esto cuando Marc Giró preguntó a Belén Esteban la razón por la que Terelu Campos no forma parte del programa. Y la colaboradora, como es habitual en ella, no se mordió la lengua, con una frase concisa y demoledora: «No se la espera«. «Hombre… ahora que estaremos en canal Ten quizá se anima», bromeó, dejando caer que a su excompañera de ‘Sálvame’ solo le interesa hacer televisión.

El afilado dardo de Belén Esteban a Terelu Campos

Pero lejos de quedarse ahí, la de Paracuellos lanzó un demoledor dardo a la hermana de Carmen Borrego. Al ser preguntada por si acogería a Terelu si decidiera apuntarse ahora, ella sentencia: «Yo no le abriría la puerta. Creo que cuando hay que estar hay que estar». «Respeto que haya gente que no quiera porque tenga otras perspectivas a nivel profesional», añadió la colaboradora.

Acto seguido, el programa leyó a Belén Esteban algunas frases que habían dicho sus compañeros sobre ella. «Se duerme muy rápido y ronca», reconoció María Patiño. Ella admitió que estaba en lo cierto, aunque «el que se duerme en plató es Kiko Matamoros», añadió con ironía.

Además, dejó claro lo bien que se lleva con todos ellos explicando que «por la mañana llamo a María Patiño y por la noche a Víctor (Sandoval) para saber cómo le ha ido el día. Nos contamos la vida que hemos vivido durante el raro que no hemos estado juntos», aseguró entre risas. Y es que, tras tantos años trabajando juntos, ya son como una familia.